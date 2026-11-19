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Ciudad de Guatemala, 19 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó este jueves de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerró oficialmente la queja contra el Estado guatemalteco por presuntas vulneraciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva, tras permanecer abierta por más de una década.

En una conferencia de prensa, el mandatario celebró la resolución adoptada el pasado 16 de noviembre en Ginebra durante la reunión 358 del Consejo de Administración del organismo, en la que subrayó la relevancia de la medida tras años de gestiones y diálogo tripartito.

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“Congratulamos esta excelente noticia que tiene impacto en la capacidad de crecimiento económico del país y agradecemos el trabajo conjunto que se ha hecho desde nuestra cartera de trabajo y los sindicatos”, afirmó Arévalo de León.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel, destacó que el cierre del expediente confirma avances sustantivos en materia de derechos laborales, libertad sindical y cumplimiento de compromisos internacionales.

La queja internacional se remontaba a 2012 debido a denuncias presentadas ante la OIT por violaciones de convenios laborales e impunidad en actos de violencia contra dirigentes sindicales.

En 2013 se estableció una hoja de ruta interinstitucional en la que participaron el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la cartera de Trabajo.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, durante su intervención ante el organismo en Ginebra la delegación guatemalteca expuso los avances alcanzados desde noviembre de 2024 en el marco de dicha hoja de ruta, desarrollados mediante la coordinación interinstitucional, la concertación con los interlocutores sociales y la asistencia técnica de la OIT.

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Roquel advirtió de que mantener abierta la queja habría derivado en una comisión de encuesta de la OIT con impacto en el comercio exterior, lo que a su vez habría impedido el ingreso de productos guatemaltecos a los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos.

Las autoridades atribuyeron la retirada definitiva de la objeción al incremento de las inspecciones laborales, el fortalecimiento de los órganos de control y los acuerdos alcanzados en la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales. EFE

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