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Las Rozas (Madrid), 19 nov (EFE).- La presidenta de la Liga BBVA MX Femenil, Mariana Gutiérrez, aseguró este jueves en la localidad española de Las Rozas que "la forma de elevar" el fútbol femenino "es dejar de lado los debates y accionar, pero cuesta mucho trabajo cuando hay ruido alrededor".

Gutiérrez participó en una mesa redonda centrada en elevar las competiciones,en la segunda edición del Congreso Internacional de Fútbol Femenino ELEVA, organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su sede central de la Ciudad del F útbol en las cercanías de Madrid.

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También estuvieron peresentesel director de Competiciones y Fútbol Formativo de la RFEF, Alberto Bárez, y la presidenta de la español Liga F, Beatriz Álvarez, moderada por la abogada y CEO de Tejeira Sports Law, Tania Tejeira.

Gutiérrez habló de la transmisión en televisión de la Liga MX Femenil como uno de sus grandes pilares, lo que ha conseguido atraer gran número de patrocinadores: "No es coincidencia que hoy seamos la liga más vista del mundo", enfatizó.

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Para la mexicana, la forma de impulsar el fútbol femenino es atender "a la jugadora, la afición y todo lo que rodea el negocio".

Y consideró ccomo uno de los grandes logros de la Liga en México cambiar el sistema de competencia: "Apostamos por calidad y no por cantidad", explicó Gutiérrez. EFE