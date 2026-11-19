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El operador saudí STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, repartirá este jueves, 19 de noviembre, un dividendo total de 2.741,5 millones de riales saudíes (661,5 millones de euros) entre sus accionistas.

En concreto, la compañía abonará hoy un dividendo provisional de 0,55 riales por acción (alrededor de 0,13 euros), correspondiente al tercer trimestre de 2026.

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Este pago se enmarca en su política de retribución a tres años, iniciada en el último trimestre de 2024.

El operador de telecomunicaciones saudí STC obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.918 millones de riales saudíes (2.634,5 millones de euros) en los primeros nueve meses de este año, un 5,7% menos que los 11.579 millones (2.794 millones de euros) registrados en el mismo periodo de 2025.

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STC facturó 60.096 millones de riales (14.501 millones de euros) en los tres primeros trimestres de 2026, un 3,7% más que los 57.924 millones (13.976,9 millones de euros) que ingresó entre enero y septiembre del año pasado.

Este resultado financiero se ha visto impulsado principalmente por la expansión de su negocio de telecomunicaciones en Arabia Saudí y por el avance continuado del conjunto de sus filiales.

Por otro lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la empresa culminó hasta septiembre en 19.150 millones de riales (4.620,8 millones de euros), lo que supone un 3,5% más que los 18.497 millones (4.463,3 millones de euros) que acumuló la compañía al cierre del mismo tramo de 2025.

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