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Shenzhen (China), 19 nov (EFE).- El presidente de EE. UU., Donald Trump, sugirió este jueves que Ucrania formará parte de las conversaciones con sus pares de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, en los márgenes de la cumbre de APEC en Shenzhen (China).

El presidente estadounidense adelantó que espera que "algo saldrá" de la reunión trilateral con Rusia con respecto a la guerra en Ucrania al inicio de su encuentro previo con Xi, y añadió que "ambos estamos buscando cómo ayudar con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, y nos gustaría verla acabar." EFE

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(foto)(vídeo)