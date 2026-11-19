17/11/2026 (Foto de ARCHIVO) Ai Or Artificial Intelligence Concept. Businessman Using Computer Use Ai To Help Business And Used In Daily Life, Digital Transformation, Internet Of Things, Artificial Intelligence Brain, A.I., Europa Press 06/9/2025 ECONOMIA

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Uno de cada cinco profesionales tecnológicos tiene menos de dos años de experiencia, pero solo el 4,4% de las ofertas busca un perfil júnior, según señala el el informe 'Tech Career Report 2026' elaborado por Manfred, agencia especializada en recruiting tecnológico en España.

Este estudio analiza los datos de 127.665 profesionales registrados en Manfred y las 167.645 ofertas de empleo tecnológico publicadas en España entre el 12 de octubre de 2025 y el 11 de octubre de 2026, recopiladas por la empresa de datos TheirStack.

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El análisis revela que en el mercado no encaja lo que buscan las empresas y lo que ofrecen los profesionales. Así, uno de cada cinco profesionales tecnológicos tiene menos de dos años de experiencia, pero solo el 4,4% de las ofertas busca un perfil júnior. Entre las ofertas que especifican cuántos años de experiencia exigen, apenas 3 de cada 100 aceptan menos de dos.

En las ofertas publicadas en Manfred, las que aceptaban candidatos con menos de dos años de experiencia han pasado del 7,8% en 2022 al 0,5% en 2026. En el mismo periodo, las que exigen cinco años o más han subido del 24% al 60%.

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Lo que ofrecen las empresas apenas se ha movido en tres años. La mediana del salario ofertado a un programador 'backend' era de 39.000 euros brutos anuales en 2023 y hoy es de 37.500 euros.

Con una inflación acumulada del 13% en ese periodo, según el IPC del INE, la pérdida de poder adquisitivo es de alrededor del 16%. Para mantener el nivel de 2023, este perfil debería cobrar unos 44.070 euros en 2026, unos 7.000 euros más de lo que percibe.

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Esa cifra corresponde, sobre todo, a perfiles con dos a cuatro años de experiencia. La diferencia llega con la veteranía: los profesionales 'backend' con cinco o más años de experiencia aspiran a cobrar 51.000 euros y los que superan los diez, unos 57.700 euros.

En conjunto, de media los profesionales tech de la comunidad Manfred declara cobrar 40.000 euros brutos anuales o más. Es 1,35 veces el salario mediano en España, de 29.540 euros, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE 2024 publicada en mayo de 2026.

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Por otra parte, solo el 10,3% de las ofertas tecnológicas publica el salario. La directiva europea de transparencia retributiva, cuyo plazo de trasposición venció el 7 de junio de 2026, obligará a las empresas a informar a los candidatos de la horquilla salarial antes de la entrevista. España aún no ha completado su incorporación a la ley nacional.

La transparencia también importa por la brecha de género. Las mujeres son el 15,6% de los profesionales tecnológicos de la comunidad Manfred y, en 'backend', cobran de media un 17 % menos que sus compañeros.

IA, NUBE Y CIBERSEGURIDAD

La mayoría de los profesionales se formó en el desarrollo web, pero la demanda se ha desplazado. El 14,7% de los profesionales se dedica al 'frontend' (la parte visible de webs y aplicaciones), pero solo el 3,7% de las ofertas busca ese perfil.

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JavaScript, el lenguaje más extendido de la web, lo domina el 45 % de los profesionales y lo pide el 16,4% de las ofertas, 3,8 puntos menos que hace un año. En el otro extremo, la inteligencia artificial aparece en el 15,7% de las ofertas, casi 10 puntos más que un año antes.

Proporcionalmente, se pide 5,5 veces más de lo que la declaran los profesionales. La ciberseguridad se pide 5,3 veces más, y Kubernetes, una tecnología clave para gestionar servicios en la nube, el doble.

Según una encuesta a 756 profesionales de la comunidad Manfred, el 98% usa inteligencia artificial (IA) en su trabajo diario y el 86% asegura que le hace más productivo. Solo el 20% ha recibido formación de su empresa y el 45% ha aprendido por su cuenta.

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La confianza es limitada, ya que apenas el 21% usa sin retocar el código que genera la IA. De las 13 empresas entrevistadas para el informe, seis han rediseñado sus pruebas técnicas de selección por la llegada de la IA.

TERRITORIO Y TELETRABAJO

La mitad de los profesionales tecnológicos vive fuera de Madrid y Cataluña, pero allí solo se publica el 23% de las ofertas. Madrid concentra cuatro de cada diez, aunque Barcelona paga 4.500 euros más de mediana. Málaga se ha consolidado como la tercera ciudad española por número de ofertas tecnológicas.

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El 88% de los profesionales quiere teletrabajar al menos una parte del tiempo, y el 67% de las ofertas lo permite: un 33 % en remoto total y un 34% en modelo híbrido. La tendencia, sin embargo, apunta a la oficina, ya que en las ofertas publicadas en Manfred, el teletrabajo total ha caído del 85% al 57% entre 2021 y 2025.

Más de la mitad de las ofertas tecnológicas no las publica la empresa que contratará al profesional. El 39% procede de consultoras y empresas de servicios informáticos, y el 15%, de agencias de selección y de cesión de personal. Además, una de cada cinco ofertas se vuelve a publicar en al menos tres meses distintos del año, y el 52% no menciona ningún beneficio concreto para el trabajador.

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UN PAÍS QUE NO ES PARA JÚNIORES

"Actualmente vivimos en un "país que no es para júniores" en el sector tech. Los cambios y la incertidumbre nos traen a centrarnos demasiado en el corto plazo como sociedad y olvidamos el valor de preparar a las futuras generaciones para mantenernos competitivos y mejorar nuestro tejido productivo. Si las empresas solo contratan perfiles con cinco años de experiencia, dentro de cinco años no habrá nadie a quien contratar. Cerrar la puerta a los juniors es hipotecar el relevo del sector", ha afirmado el Marketing Lead de Manfred, Bar González.

González ha señalado que "si nueve de cada diez ofertas esconden el salario, el problema del mercado no es la falta de talento, sino la falta de información" y por eso, "es vital seguir trabajando en construir un sector tech honesto y sencillo de navegar como empresa y candidato".

"Las ofertas cuentan lo que las empresas necesitan de verdad, y este año la señal es clara: la demanda se ha ido a la inteligencia artificial, la nube y la seguridad mucho más rápido de lo que el talento ha podido formarse y/o convertirse", ha destacado.