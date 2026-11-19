Guardar

Nuevo compromiso para la Reina Letizia, que horas después de dar una lección de estilo reinventando el traje sastre clásico con un chaleco de corte entallado y una blusa con maxi lazada al cuello, ha visitado el Centro Danza Matadero para conocer, de la mano de su directora artística María Pagés, las residencias artísticas y técnicas de este nuevo espacio cultural de Matadero Madrid en su compromiso y apoyo incondicional a la cultura y las artes escénicas.

Un centro pionero en España que pretende conectar la ciudad con su memoria y porvenir cultural global, además de albergar todas las danzas -como clásica, flamenca y urbana- y reivindicar la organicidad de esta disciplina escénica bajo el liderazgo de la reconocida artista María Pagés, precursora de la renovación del baile flamenco a través de la mezcla de tradición y modernidad.

PUBLICIDAD

Una visita en la que, derrochando complicidad con la bailaora, Doña Letizia ha apostado por un estilismo moderno y con un punto rockero, compuesto por una blazer de cuero negra con solapas clásicas que ha optado por llevar desabrochada, una camisa clásica de corte masculino en color blanco, y un pantalón amplio de talle alto en gris marengo, completando su look con unos originales mocasines de piel -también en negro- planos con detalles de flecos en el empeine, y unos pendientes trepadores dorados con forma de pequeñas flores.

Durante el acto, la Reina ha asistido a una representación escénica sentada en primera fila de una de las salas del Centro Danza Matadero, donde se la ha visto de lo más cómplice con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el que ha intercambiado impresiones entre sonrisas cómplices aplaudiendo a los protagonistas del espectáculo.

PUBLICIDAD