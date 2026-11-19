Guardar

Redacción Internacional, 19 nov (EFE).- El escritor español Vicente Luis Mora, novelista, poeta, ensayista y crítico literario, se ha alzado con un National Book Award 2026, uno de los premios más importante de las letras en Estados Unidos, en este caso en la categoría de obra traducida por 'Centroeuropa'.

Los National Book Awards, entregados esta noche en Nueva York por la National Book Foundation, reconocen las obras más destacadas editadas este año en Estados Unidos. En 2026 celebran su 77 edición. La obra del escritor español está traducida por Rahul Bery y publicada por Bellevue Literary Press. El galardón se concede tanto al escritor y como al traductor.

PUBLICIDAD

Solo en otra ocasión un español se ha alzado con este premio: Miguel de Unamuno lo consiguió en 1975 por 'La agonía del Cristianismo' ('The Agony of Christianity and Essays on Faith' en su publicación en inglés).

'Centroeuropa', publicado en España en 2020 por Galaxia Gutenberg, centra su trama en Prusia a principios del siglo XIX, en un relato sobre la identidad que habla sobre la historia más reciente de Europa. Se trata de la primera novela del autor publicada en Estados Unidos, según señala el fallo.

PUBLICIDAD

Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) fue director del Instituto Cervantes en Albuquerque (Nuevo México) e imparte clases de literatura española y latinoamericana en la Universidad de Málaga.

En 'Centroeuropa', que se alzó con el Premio Málaga 2019, Vicente Luis Mora aborda cuestiones como la identidad "tanto personal como histórica, a través de un personaje que es múltiple, como múltiple es la historia de Europa", según señala la editorial Gutemberg.

PUBLICIDAD

La novela, según el fallo del jurado del Premio Málaga "propone una mirada al corazón de Europa y sus heridas. Una fábula sobre las guerras y las revoluciones que desde el siglo XIX han forjado la historia contemporánea del continente".

Además de 'Centroeuropa' (Galaxia Gutenberg, 2020), el autor ha publicado en España 'Circular 22' (2022), 'Cúbit' (2024) y 'En esta red sonora' (2025), y varios libros de poesía como 'Mecánica' (2021) y el ensayo 'La huida de la imaginación' (2019).

PUBLICIDAD

'Centroeuropa' competía con 'The School of Night' de Karl Ove Knausgård, 'Night of a thousand hells' de Intan Paramaditha; 'Pure Men' de Mohamed Mbougar Sarr, 'Your Presence Is a Danger to Your Life: Voices of Survival and Witness in Gaza' de Samar Yazbek.

En 2025, otra obra en español fue galardonada en la misma categoría, 'Las niñas del naranjel', de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara.

Vicente Luis Mora ha sido galardonado junto a la estadounidense Hannah Lillith Assadi, que se ha alzado en la categoría de ficción por la novela 'Paradiso 17'. El egipcio Abdelrahman ElGendy se alzó con el premio de no ficción por su primera novela 'Huna: A Memoir of Revolution, Prison and Becoming'.

PUBLICIDAD

Brenda Hillman ganó el apartado de poesía por 'Still House in the Desert: An eco-contemplation', mientras que David Leviathan y Gabriel Duckels se alzaron con el premio de literatura juvenil por el libro 'The Fight of Our Lives: AIDS in America'.

Según la organización, un total de 1.912 obras se presentaron a las distintas categorías de estos galardones, los ganadores fueron elegidos por un jurado formado por autores, editores, libreros y otros miembros de la comunidad literaria.EFE