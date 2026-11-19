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Redacción Ciencia, 19 nov (EFE).- Un equipo de científicos ha cultivado patatas en una simulación de suelo lunar enriquecido con materia orgánica y ha demostrado que las patatas son aptas para el consumo y pueden crecer y obtener rendimientos comparables a los que se consiguen en Tierra.

"Hemos descubierto que las patatas pueden completar su ciclo de vida en suelo lunar simulado cuando se les añade materia orgánica", ha anunciado el responsable del experimento, Aymeric Goyer, del Departamento de Botánica y Patología Vegetal de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos).

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El avance es "un paso importante hacia el desarrollo de sistemas fiables de producción de alimentos que podrían sustentar la exploración humana de la Luna a largo plazo", ha destacado el investigador.

El objetivo del programa Artemis de la NASA es establecer una presencia humana permanente en la Luna pero, para conseguirlo, será necesario producir alimentos en la base para no depender de costosas misiones de reabastecimiento desde la Tierra. Sin embargo, aún no se sabe si el regolito lunar es cultivable.

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El regolito -la capa de roca y polvo que cubre la mayor parte de la superficie de la Luna- contiene niveles muy bajos de materia orgánica pero el equipo de Oregón ha probado a cultivar patatas en simuladores de regolito complementados con distintos niveles de vermicompost, un abono orgánico rico en nutrientes producido a partir de lombrices que descomponen la materia orgánica.

Los detalles del experimento, realizado por científicos de la Universidad Estatal de Oregón y financiado por la NASA, se publican este jueves en la revista npj Microgravity.

Durante el estudio, los investigadores descubrieron que las plantas de patata cultivadas en simulaciones de regolito con un 30 % de vermicompost presentaban un crecimiento y desarrollo similares a los de las plantas cultivadas en Tierra.

Las plantas cultivadas sin el abono orgánico sufrieron graves daños, con retraso en el crecimiento y raíces subdesarrolladas, y las cultivadas con entre un 5 % y un 15 % de vermicompost mostraron solo una recuperación parcial.

A partir de ahí, dado que el regolito lunar no es igual en toda la Luna, el equipo probó cinco simulantes de regolito que representaban tanto las regiones de mares lunares como las tierras altas lunares.

También incluyeron suelo de Hermiston, Oregón, una región conocida por tener los mayores rendimientos de papa del mundo.

Aunque el regolito plantea varios desafíos para el crecimiento de las plantas, como la presencia de altos niveles de metales pesados, los científicos creen que la materia orgánica ayuda a proteger las plantas al fijar los metales pesados, reduciendo así su capacidad para dañar las raíces o afectar al crecimiento.

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"Creemos que el compost ayuda a equilibrar parte de la toxicidad que observamos en el regolito lunar al reducir la exposición de las plantas a compuestos dañinos", explica David Handy, investigador postdoctoral en el laboratorio de Goyer.

Los investigadores también descubrieron que las patatas cultivadas en simulantes de regolito lunar conservaban su calidad nutricional.

Tampoco hallaron un aumento estadísticamente significativo de glicoalcaloides, toxinas naturales de la patata que suelen estar asociadas a una coloración verdosa bajo la piel.

Los investigadores decidieron cultivar patatas porque producen más calorías por unidad de tierra que muchos otros cultivos, ofrecen un valor nutricional sustancial y se consideran un alimento básico práctico para misiones espaciales de larga duración.

El equipo ha evaluado diez variedades de patata cultivas den simuladores de regolito lunar para identificar qué tipos podrían ser los más adecuados para la agricutura lunar, y próximamente publicarán los resultados.

El objetivo es que, en el futuro, los astronautas puedan llevar una pequeña cantidad de materia orgánica, como vermicompost, a la Luna y luego crear más convirtiendo restos de comida y desechos vegetales en más materia orgánica, reduciendo así la necesidad de transportar materiales de cultivo desde la Tierra. EFE

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