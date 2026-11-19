19/11/2026 Recurso de YouTube POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

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Google ha añadido el servicio YouTube Premium Family a la suscripción Google AI Ultra, una actualización de la que ya se benefician los usuarios de todo el mundo sin coste adicional.

Google AI Ultra es el plan de suscripción de mayor nivel para acceder a la inteligencia artificial de Google, que tiene un coste de 99,99 euros al mes en España, y ofrece un almacenamiento de entre 20TB y 30TB, acceso a los modelos más avanzados de la compañía y a herramientas adicionales de programación.

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Este plan también incorpora otras suscripciones de servicios de Google, como Google Health Premium y Google Home Premium Advanced, y desde este miércoles, YouTube Premium Family.

YouTube Premium Family se puede contratar en España por 29,99 euros al mes, pero los suscriptores de Google AI Ultra lo tienen ya incluido sin coste adicional. De esta forma, hasta seis cuentas pueden utilizar YouTube Premium y Music Premium sin anuncios, con reproducción sin conexión y en segundo plano.

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La compañía ha señalado en un comunicado que para poder compartir YouTube Premium Family, el suscriptor a Google AI Ultra debe ser el administrador de la cuenta familiar.