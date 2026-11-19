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El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha comentado este jueves que es "gratificante" llegar a los 250 Grandes Premios en la Fórmula 1, donde se ve "siguiendo durante mucho tiempo" porque disfruta "muchísimo compitiendo" aunque ha reconocido que esta temporada está siendo "un año difícil".

"Es gratificante ver cómo esa cifra aumenta con el paso de los años. 250 parece una cantidad enorme, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que ha pasado todo. Si echo la vista atrás, a hace 11 años, cuando disputé mi primera carrera, todavía recuerdo perfectamente todo lo que ocurrió aquel fin de semana. Cuesta creer que hayan pasado ya 250 carreras. Me siento orgulloso y feliz", apuntó el piloto madrileño en una rueda de prensa previa al GP de Las Vegas.

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Carlos Sainz destacó su debut, sus primeros podios y sus primeras victorias como momentos más destacados de su carrera. "Es dificilísimo elegir uno que destaque por encima de los demás. Disfruto muchísimo compitiendo. Me veo siguiendo aquí durante mucho tiempo, me encanta la Fórmula 1. No me importan los viajes ni el desfase horario, lo disfruto mucho y pienso seguir haciéndolo durante todo el tiempo que sea posible", añadió.

El madrileño analizó el punto en el que se encuentra el equipo a estas alturas, en la que evalúan "la correlación entre los datos del túnel de viento, la dinámica de fluidos computacional y el rendimiento real en pista". Hemos tenido muchos problemas para trasladar el rendimiento teórico a la pista. Simplemente no somos lo suficientemente rápidos. Creo que, como equipo, somos lentos en general", incidió.

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"Nos ha costado entender el nuevo reglamento. Estamos a un segundo de VCARB, equipo que suele terminar en novena y décima posición cuando los cuatro equipos de cabeza no tienen contratiempos. Ellos se llevan esos puestos y nosotros estamos a un segundo de distancia. Por tanto, nuestras probabilidades de puntuar son realmente muy escasas. Quizás este circuito ofrezca algo más de esperanza", agregó.

El madrileño explicó que la mejora de rendimiento en Las Vegas puede deberse a que "hay menos curvas" y no dependen tanto de "la carga aerodinámica". "Intentamos centrarnos en circuitos con menos curvas y rectas más largas, donde podamos aprovechar la buena unidad de potencia que tenemos este año y, potencialmente, lograr un mejor resultado", analizó.

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El piloto de Williams confesó que no le gusta "hacer de piloto de pruebas durante los fines de semana". Cuando llega un fin de semana, no es precisamente lo que espero. Lo que busco es ganar y luchar por buenos resultados, y este año no ha sido así. Puedo sobrellevar un año difícil, pero creo que lo he afrontado con paciencia y con buena actitud. Aun así, estamos haciendo todo lo posible por salir de esta situación de cara al año que viene", recalcó.

Por último, criticó que equipos de la parte alta de la parrilla tengan aun "margen" en el presupuesto cuando ellos ya no lo tienen. "Se ha planteado que los equipos más pequeños reciban facilidades para actualizar sus instalaciones; tiene sentido para el deporte, ya que nosotros estamos en una situación de desventaja", razonó.

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"Estamos destinando parte de nuestro límite presupuestario a modernizar nuestras instalaciones e intentar equiparar nuestra infraestructura a la de ellos. Por eso no comprendo cómo escuderías como McLaren o Red Bull logran introducir siete u ocho paquetes de mejoras a lo largo del año. Deben de estar haciendo algo muy distinto porque, por más que revisamos nuestras cuentas, nos resulta imposible encontrar fondos para más mejoras", concluyó.