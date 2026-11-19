Guardar

El secretario general de Naciones Unidas ha celebrado la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el procedimiento iniciado por Gambia contra Birmania, al considerar que supone un "contundente reconocimiento" para las víctimas rohingyas y un avance frente a la impunidad. Se trata de la primera ocasión en que el tribunal declara a un Estado responsable de cometer genocidio.

El secretario ha recordado que la decisión es "vinculante, definitiva e inapelable" y ha instado a las autoridades birmanas a cumplirla, a poner fin a toda posible violación de derechos y a investigar y sancionar a los responsables, garantizando que estos crímenes no vuelvan a producirse.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha reclamado reparaciones adecuadas para los rohingyas, incluidos el retorno seguro, voluntario y digno a sus hogares, y la reunificación familiar.

El responsable de la ONU ha subrayado también que acabar con la impunidad y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la Justicia resulta imprescindible para logra la reconciliación nacional y una paz duradera. La sentencia será examinada "detenidamente" por Naciones Unidas, que insiste en que todos los Estados deben respetar el Derecho Internacional.

PUBLICIDAD

Por último, Guterres ha llamado a la comunidad internacional a intensificar la respuesta conjunta y respaldar el trabajo de la enviada especial para Birmania, Julie Bishop, con el objetivo de impulsar una solución política inclusiva que aborde también las causas profundas de la crisis rohingya.

TURK EXIGE APLICAR EL FALLO "SIN DEMORA"

En paralelo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha aplaudido también la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre Birmania y ha reclamado a las autoridades del país que ejecuten "sin demora" las medidas correctivas establecidas por el tribunal.

PUBLICIDAD

Türk ha considerado que el fallo debe marcar "un punto de inflexión" en la búsqueda de justicia para los rohingya y el conjunto de la población birmana, además de abrir una etapa que permita acabar con la impunidad por las graves violaciones de Derechos Humanos que continúan produciéndose en el estado de Rajine.

El responsable de la ONU ha denunciado el sufrimiento y la humillación padecidos por esta comunidad, que ha calificado como "una mancha en la conciencia de la humanidad", y ha rendido homenaje a las víctimas y supervivientes que relataron sus experiencias ante la Corte, al tiempo que ha reconocido la intervención de los Estados participantes en el procedimiento.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha destacado que la resolución evidencia la importancia del Derecho Internacional y de los mecanismos judiciales para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades. "Esta sentencia debe traducirse ahora en medidas concretas", ha insistido, advirtiendo de que la resolución transmite a todos los países que los responsables de genocidio deberán responder por sus actos.

Estas declaraciones llegan después de que la CIJ haya condenado este jueves a Birmania por cometer un genocidio en el marco de las operaciones militares llevadas a cabo entre 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine, donde murieron alrededor de 10.000 personas.

PUBLICIDAD

La corte ha resuelto ahora que miles de estos civiles rohingyas fueron "asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza" en 2017, tal y como ha anunciado el juez Yuji Iwasawa, que ha reconocido también ataques por parte de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos de control militares y civiles.