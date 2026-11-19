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La crisis energética desatada por la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho del Ormuz está afectando a todos los rincones del mundo y dejará huellas duraderas, según señala la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su 'Informe sobre las Perspectivas Energéticas Mundiales 2026' donde subraya que esto ha llevado a priorizar la diversificación, la seguridad y la asequibilidad en el suministro energético, lo que podría tener implicaciones de gran alcance.

"La crisis del estrecho de Ormuz ha supuesto un duro golpe para el sistema. Si bien el sector energético y la economía global han demostrado una considerable resiliencia, cuanto más se prolongue la crisis, más profundos serán sus efectos", ha comentado el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. "No veo ninguna vía creíble para que el mundo energético vuelva a ser como antes", ha asegurado en la presentación del informe.

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El análisis de la AIE destaca que la crisis del estrecho de Ormuz ha llevado a muchos países a revisar sus estrategias energéticas con el fin de reducir la vulnerabilidad y mejorar la asequibilidad de la energía. Entre las distintas respuestas, el documento identifica algunas tendencias comunes, incluyendo una mayor diversificación de las fuentes de energía, las rutas comerciales, la combinación de combustibles y las cadenas de suministro tecnológico; así como una mayor preferencia por los recursos energéticos nacionales; y un impulso para acelerar la electrificación.

"Este impulso hacia la diversificación también podría transformar los patrones establecidos del comercio energético", sostiene la agencia, para la que, en caso de que se prolonguen los riesgos significativos para el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, la inversión en nuevos oleoductos alternativos, fuentes de suministro alternativas y medidas por parte de los importadores para reducir la demanda podrían disminuir la necesidad de flujos de petróleo a través del estrecho de 20 millones de barriles diarios antes de la crisis a 8,5 millones en 2030 y a menos de 2 millones en 2035.

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"La confianza en el estrecho de Ormuz se ha desmoronado", reconoce la AIE, advirtiendo de que no será fácil ni rápido gestionar la situación, añadiendo que, si bien es posible diversificar con el tiempo las fuentes de suministro más allá de Ormuz, "esto no se aplica a Oriente Próximo en su conjunto" y la región seguiría siendo el mayor exportador mundial de petróleo a los mercados internacionales, lo que subraya su posición vital en el panorama de la seguridad energética global.

Por otro lado, el informe destaca que los principales beneficiarios de un giro hacia los recursos energéticos nacionales serán las energías renovables -encabezadas por la energía solar fotovoltaica- y la energía nuclear, que experimentan un fuerte crecimiento en los distintos escenarios manejados por la AIE.

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Al mismo tiempo, el organismo liderado por Fatih Birol considera que la crisis actual está acelerando la transición hacia un mayor uso de la electricidad en toda la economía, que la agencia denomina como la 'Era de la Electricidad'.

"El mundo ya avanzaba a pasos agigantados hacia la 'Era de la Electricidad' antes de 2026; la crisis ha reforzado la justificación estratégica de la electrificación", señala el documento.

De tal manera, se prevé que la demanda de electricidad se acelerará hasta 2035, y que su participación en el consumo final de energía se acerque al 30% a nivel mundial en todos los escenarios exploratorios, ya que la volatilidad de los precios de los combustibles refuerza la justificación estratégica de la electrificación, incluyendo un fuerte aumento en las ventas de tecnologías eléctricas, acompañado de un mayor comercio de paneles solares y baterías, y un auge en las ventas de vehículos eléctricos.

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"Cuanto más persista la incertidumbre sobre la duración y el desenlace del conflicto en Oriente Próximo", así como respecto de sus implicaciones para los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz, mayor será la probabilidad de que los gobiernos conviertan estas nuevas preferencias por la diversificación, los recursos nacionales disponibles y la electrificación en cambios políticos duraderos.

"En la búsqueda de una mayor seguridad energética, los países deben tener cuidado de no sustituir una dependencia por otra. Pero, de cara al futuro, resulta alentador que la seguridad energética y las transiciones energéticas nunca hayan estado tan estrechamente vinculadas", ha apuntado Birol.

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