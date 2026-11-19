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El 91% de los trabajadores en España utiliza actualmente agentes de inteligencia artificial (IA) capaces de realizar tareas de forma autónoma, frente al 70% registrado en 2025, lo que supone un incremento de 21 puntos porcentuales en un año y sitúa al país solo por detrás de Estados Unidos (96%) y Brasil (93%).

Así se desprende de la séptima edición del 'Informe Global Workforce of the Future 2026', elaborado por The Adecco Group a partir de una encuesta a 40.500 trabajadores (2.089 de ellos en España) de 36 mercados y 21 sectores de actividad, con el foco puesto especialmente en los empleos de carácter profesional, administrativo, de gestión o analítico (80% de la muestra).

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La tasa de adopción española supera en 17 puntos porcentuales la media global, donde el 74% de los profesionales emplea herramientas de IA autónoma frente al 64% del ejercicio anterior.

Además, el estudio señala que los trabajadores españoles que tienen la IA bien integrada en sus procesos habituales ahorran de media un 30% más de tiempo al día que aquellos con una menor integración, por encima del 20% de ahorro adicional registrado a escala mundial.

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En el conjunto global, quienes integran la IA en sus tareas diarias tienen siete veces menos probabilidades de sentirse abrumados por su uso, apunta el estudio.

En cuanto a la capacitación, el 91% de los usuarios de IA en España que ha recibido formación considera que esta le ha proporcionado más oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional, en línea con el 92% mundial.

No obstante, el porcentaje de empleados que afirma haber recibido formación en IA ha caído 10 puntos porcentuales a nivel global en el último año, pasando del 77% en 2025 al 67% en 2026.

"Nuestro país está demostrando una gran capacidad para incorporar la inteligencia artificial al entorno laboral, pero el verdadero reto es que ese avance se traduzca en una mejora de la productividad y de las oportunidades profesionales. La tecnología por sí sola no transforma las empresas: lo hacen las personas cuando cuentan con las competencias necesarias para aprovecharla", ha subrayado el consejero delegado del Grupo Adecco en España, Rubén Castro.

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Por su parte, el consejero delegado global de The Adecco Group, Denis Machuel, ha apuntado que la siguiente fase "no consiste en implantar más herramientas de IA, sino en coordinar de forma más eficaz a las personas y la tecnología".

FALTA DE EMPATÍA DIRECTIVA Y RIESGO DE ESTRÉS POR MAYOR RENDIMIENTO

El informe recoge también las percepciones sobre el liderazgo y la comunicación interna en torno a la transformación tecnológica: sólo el 14% de los trabajadores españoles considera que los responsables de su organización muestran empatía y tienen en cuenta cómo afectan los cambios a la plantilla, frente a menos de uno de cada cinco profesionales a nivel mundial.

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Por el contrario, el 92% de los empleados en España que recibe información clara sobre cómo la IA está modificando su puesto afirma sentirse cómodo con los cambios vinculados a esta tecnología -en línea con la media global-, mientras que entre quienes no reciben esa información clara a nivel mundial el porcentaje cae al 15%.

Por otro lado, en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) -donde se encuadra España-, la falta de perspectivas de desarrollo profesional y la búsqueda de mejores oportunidades en otras compañías figuran como los principales motivos para plantearse un cambio de empleo, a diferencia del conjunto global, donde la conciliación ocupa el primer lugar.

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Asimismo, el estudio vincula la satisfacción laboral con el desempeño, pero alerta de una mayor presión: en EMEA, el 27% de los trabajadores más satisfechos considera que rinde al máximo de sus capacidades -frente al 3% de los menos satisfechos-, si bien quienes declaran rendir al máximo tienen más del doble de probabilidades de haber sufrido un aumento del estrés en el último año.

A escala mundial, el 82% de los empleados que rinde al máximo indica que su empresa está fijando nuevos objetivos de productividad ligados al uso de la IA.