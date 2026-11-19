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Nairobi, 19 nov (EFE).- Al menos nueve personas murieron y otras 46 resultaron heridas después de que un camión que transportaba a 85 personas se saliera de la carretera en el estado de Cross River, en el sureste de Nigeria, informó el Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC, en inglés).

El accidente ocurrió este miércoles en la zona del puente de Yahe, cuando el conductor perdió el control del vehículo mientras intentaba evitar una colisión frontal con otro camión que circulaba en sentido contrario, explicó el comandante de la unidad del FRSC en Yahe, Pascal Anigbo, según recogen este jueves medios locales.

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"El conductor intentó evitar una colisión frontal con otro camión que venía en dirección contraria, por lo que el camión se salió de la carretera y acabó entre la maleza", afirmó Anigbo.

Según el FRSC, entre las víctimas mortales figuran seis hombres, dos mujeres y una niña, mientras los 46 heridos son hombres.

La FRSC atribuyó el siniestro al exceso de velocidad y a la pérdida de control del vehículo, un camión que transportaba tanto personas como mercancías, entre ellas aceite de palma, frigoríficos y motocicletas.

De las 85 personas que viajaban en el vehículo, 46 resultaron heridas y otras 30 salieron ilesas, además de las nueve fallecidas, según el responsable de seguridad vial.

Efectivos del FRSC y del Ejército nigeriano participaron en las labores de rescate y trasladaron a los heridos a un hospital para recibir tratamiento.

"Tres cuerpos fueron trasladados a la morgue después de que un médico confirmara las muertes, mientras que otros seis fueron retirados tras ser identificados", añadió Anigbo.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Nigeria, donde al menos 3.445 personas murieron y otras 22.292 resultaron heridas en 7.156 siniestros registrados entre enero y septiembre de este año, según datos divulgados este mes por la FRSC.

El organismo señaló el exceso de velocidad y la conducción peligrosa o imprudente entre las principales causas de los accidentes en las carreteras del país. EFE