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La Cámara de Comercio de España y el Colegio de Registradores han firmado un convenio de colaboración para impulsar y reforzar la cultura del cumplimiento normativo ('compliance') en el ámbito empresarial y jurídico, fomentar las prácticas éticas entre empresas y profesionales, y promover el conocimiento de la normativa en esta materia y el uso de los canales de denuncia.

Según ha informado la Cámara de Comercio en comunicado, el acuerdo, con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, establece un marco estable de colaboración entre ambas instituciones para promover la integridad, la transparencia y el 'compliance' en el tejido empresarial español.

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Ambas entidades comparten el interés por impulsar los sistemas internos de información, fomentar las buenas prácticas y reforzar la cultura de la información como mecanismo de prevención y detección de conductas contrarias al interés público.

Entre las líneas de actuación figuran la organización conjunta de jornadas, seminarios, congresos y talleres en materia de cumplimiento normativo y protección del informante, así como el desarrollo de campañas de sensibilización sobre la importancia de los canales de denuncia, la privacidad del informante y la ética empresarial.

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Asimismo, el acuerdo prevé el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones, encargada de coordinar y supervisar el desarrollo de las actuaciones previstas.

El acto de firma del convenio, celebrado en la sede de la Cámara de España, ha contado con la participación del secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, y el director de servicios jurídicos de la institución, Fernando Cabello de los Cobos. Por parte del Colegio de Registradores han asistido su decana-presidenta, Rosario Jiménez; el vicedecano, Alfredo Delgado, y el secretario general técnico, Carlos Balmisa.

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