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El exfutbolista portugués Luis Figo aseguró que el brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior, aunque "es normal" que pase por "momentos menos buenos" a nivel de rendimiento, "volverá a su nivel y a su estatus por la calidad que tiene", al mismo tiempo que defendió que el costamarfileño Yan Diomande "se ha integrado de menos a más en un club que, lógicamente, es exigente".

"Vinícius es un jugador que volverá a su nivel, a su estatus, por la calidad que tiene. Es normal (que su rendimiento pueda verse resentido). Todos los grandes jugadores pueden pasar por momentos menos buenos, pero yo creo que no tiene que ver con su calidad. Seguro que volverá a su rendimiento normal y volverá a ser un jugador desequilibrante", dijo seguro Figo en declaraciones a Betfair.

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También en la izquierda, por una sanción de cuatro partidos en Liga a Vinícius, ha emergido Yan Diomande, que "se ha integrado de menos a más en un club que, lógicamente, es exigente". "También ha aprovechado sus oportunidades. Ahora está jugando más asiduamente y, sin duda, es un jugador desequilibrante, rápido, que tiene gol", describió el embajador de Betfair.

"Quizás al verlo no es un jugador tan fino, pero es muy incisivo, busca la profundidad y tiene una cosa importante para todos los aficionados del Madrid: que se implica en la parte defensiva. Creo que eso es extremadamente importante para un equipo como el Real Madrid y también, lógicamente, para la competición", agregó.

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También Figo quiso destacar el rol de Arda Güler, recién renovado hasta 2032 y que "está teniendo un protagonismo que demuestra su calidad". "Es un jugador que es importante en la fase de construcción del equipo por su calidad técnica, por ser un jugador al que le gusta construir el juego. Tiene muchas virtudes, así que lo está demostrando con esta regularidad que está teniendo", señaló el portugués.

Además, ensalzó a José Mourinho y sus decisiones en el inicio de temporada. "Sin duda que es mérito suyo. El Real Madrid está en un gran momento de forma y eso es consecuencia también de las decisiones del entrenador. Esos cambios que ha realizado en el equipo se han traducido en buenos resultados, algunas alteraciones de jugadores, y yo creo que el equipo lo ha notado en términos de solidez, tanto en la forma de presionar como en la parte defensiva. Por eso creo que, sin duda, es mérito de los jugadores y del entrenador", añadió.

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"Los resultados demuestran que el Real Madrid en este momento es uno de los equipos que está más consistente y en forma. Lo que ha cambiado, yo creo, es la implicación de todos los jugadores en la parte defensiva, porque, lógicamente, con la calidad que tienen siempre hay desequilibrios ofensivos que hacen que el Real Madrid tenga mucha facilidad para conseguir marcar goles. Cuando equilibras esta parte defensiva y no concedes tantas oportunidades al rival, hace que el Madrid esté teniendo toda esta racha positiva", concluyó.