Guardar

Redacción deportes, 19 nov (EFE).-

El atacante colombiano del Betis, lesionado el 17 de octubre ante el Barcelona, se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo y podría reaparecer en un partido siempre especial para los verdiblancos, el derbi frente al Sevilla que, en esta ocasión, tiene como telón de fondo los puestos europeos.

PUBLICIDAD

El futbolista turco llegó en 2023 con 18 años y en la actualidad se ha convertido en una de las piezas claves del equipo con Jose Mourinho, con el que lleva disputados 14 partidos y ha marcado cuatro goles y ha repartido seis asistencias en lo que va de curso. Su buen rendimiento los últimos tiempos le ha valida la renovación hasta 2032, un nuevo contrato que estrenará esta jornada frente al Celta de Vigo.

El delantero sueco de la Real Sociedad está en racha. Ha marcado cinco goles en los últimos seis partidos, ya suma un total de seis este curso, y está liderando el ataque de la Real Sociedad, que esta semana visita Santander para medirse al Real Racing Club, equipo más goleado de la categoría con 30 tantos encajados en doce jornadas.

PUBLICIDAD

El delantero canadiense del Villarreal ha aprovechado los compromisos con su selección para reivindicarse con tres goles frente a Guatemala en dos partidos, pidiendo mayor confianza a Iñigo Pérez justo antes de la difícil visita al Camp Nou para medirse al Barcelona, un rival al que han ganado en tres de las últimas cinco visitas ligueras.

El brasileño acudió a la llamada de Brasil, disputó 71 minutos en la derrota ante Japón, fue expulsado desde el banquillo y se perdió el amistoso contra Singapur. Con ese bagaje con la 'Canarinha' regresa a Barcelona, donde esta siendo el jugador más determinante este curso con 19 goles, tres asistencias y un liderazgo que espera seguir ejerciendo frente al Villarreal. EFE

PUBLICIDAD