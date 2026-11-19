Guardar

El presidente del PP y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que llame a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para pedirle explicaciones por la investigación de la Fiscalía Europea en torno a los fondos comunitarios destinados a las pulseras para maltratadores.

"¿Cómo es posible que las pulseras antimaltrato no funcionen? Y, además, que usted esté investigado por la Fiscalía Europea. Mire, ¿usted ha descolgado el teléfono para preguntarle a la ministra por qué investigan las pulseras antimaltrato? Yo creo que usted debería hacerlo, señor Sánchez", ha indicado Feijóo.

PUBLICIDAD

Así lo ha expresado durante el debate 'cara a cara' con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en la Academia de la Televisión.

La Fiscalía Europea (EPPO) anunció el 12 de noviembre una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

PUBLICIDAD