Guardar

Bogotá, 19 nov (EFE).- La agrupación colombiana ChocQuibTown, integrada por Goyo, Tostao y Slow Mike, anunció su regreso como banda con el lanzamiento de 'Trinidad I', un proyecto de tres canciones que inaugura una nueva etapa musical, después de un periodo en el que sus integrantes desarrollaron sus carreras por separado.

El grupo, ganador de un Latin Grammy y referente de la música afro-latina, presenta en esta primera entrega los temas 'Se Puede', 'Todo Contigo' y 'En La Sopa', tres composiciones que exploran distintas formas de vivir el amor a través de ritmos tropicales y sonidos del Pacífico colombiano.

PUBLICIDAD

La propuesta, que lleva por concepto 'Romantic Style', tiene como sencillo principal 'Se Puede', una canción con el merengue como base rítmica que invita a bailar y dejar atrás el orgullo. El tema llega acompañado de un videoclip grabado en Medellín y dirigido por Édgar Esteves.

Las otras dos canciones abordan el amor desde perspectivas diferentes: 'Todo Contigo' habla del deseo de compartir la vida con otra persona, mientras que 'En La Sopa' se utiliza el humor y los juegos de palabras para describir a alguien que está tan enamorado que piensa constantemente en la persona que quiere, según explicó -en un comunicado- su equipo de prensa.

PUBLICIDAD

El regreso reúne nuevamente a Gloria 'Goyo' Martínez, Carlos 'Tostao' Valencia y Miguel 'Slow Mike' Martínez, originarios del departamento del Chocó (oeste), cuyas trayectorias han llevado los sonidos del Pacífico colombiano a escenarios internacionales y han convertido al grupo en uno de los referentes de la identidad afrodescendiente en la música latinoamericana.

Con canciones como 'De Donde Vengo Yo' y 'Morena', la banda ha construido una trayectoria que combina hip-hop, ritmos tradicionales del Pacífico, salsa y otros sonidos latinoamericanos.

El regreso marca el reencuentro de sus tres integrantes y la continuidad de un proyecto musical que ha llevado la cultura del Chocó a públicos de distintos países.