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Santo Domingo, 19 nov (EFE).- Las Águilas Cibaeñas anunciaron este jueves la contratación del venezolano Francisco Cervelli como su nuevo dirigente para lo que resta de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

La contratación de Cervelli busca fortalecer la conducción de las Águilas Cibaeñas y mejorar sus posibilidades de clasificación, "en una temporada marcada por encuentros de alta intensidad, partidos de estrecho margen y una exigente lucha por la clasificación", destacó en un comunicado el equipo, que actualmente ocupa el sexto y último lugar de la tabla de posiciones de la Lidom, con una marca de 9-16.

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Cervelli, de 40 años llega al equipo dominicano con el aval de su trayectoria de 13 temporadas en las Grandes Ligas y su reciente actuación como mánager de la selección de Italia, a la que condujo hasta las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El equipo italiano, bajo su dirección, completó invicto la fase de grupos con cuatro victorias, incluida una frente a Estados Unidos, y posteriormente derrotó a Puerto Rico en los cuartos de final, recordó el comunicado.

Nacido en Valencia (Venezuela), Cervelli debutó en las Grandes Ligas en 2008 con los Yanquis de Nueva York, equipo con el que ganó la Serie Mundial de 2009.

Durante su carrera también jugó para los Piratas de Pittsburgh, los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami.

En 730 partidos registró 605 imparables, 41 jonrones, 275 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .268.

El venezolano también dirigió a Italia en el Campeonato Europeo de 2025, en el que alcanzó la final. Su vínculo con ese país responde a sus raíces familiares, ya que su padre es italiano y representó a esa selección como jugador en los Clásicos Mundiales de 2009 y 2017. EFE

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