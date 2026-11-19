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La actividad económica del conjunto de miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creció un 0,6% entre julio y septiembre, una décima por debajo del aumento del 0,7% que marcó en el anterior trimestre, según ha detallado el organismo en sus estimaciones provisionales.

De esta manera, de los 27 países que componen la OCDE, 21 registraron aumentos en el producto interior bruto (PIB), mientras que cuatro de ellos no experimentaron cambios y otros dos registraron contracciones.

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El PIB de España en el tercer trimestre se alinea con la media de la OCDE y crece al 0,6%, lo que también suponer un ligera desaceleración respecto los anteriores tres meses cuando la economía española aumentó un 0,7%.

En cuanto al grupo de países del G7, el crecimiento del PIB se mantuvo igual que el anterior trimestre en el 0,5%, lo que refleja desarrollos divergentes entre estas economías, con contracciones en el comercio neto, lastrando el crecimiento de la actividad económica en la mayoría de ellas.

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En este sentido, el aumento del PIB de Canadá en el tercer trimestre cayó al 0,3% desde el 0,8%, en un periodo marcado por los nuevos aranceles recíprocos con Estados Unidos. Por su parte, Washington aceleró su economía hasta el 0,8% desde el 0,6%.

El PIB se mantuvo sin cambios en Japón e Italia en el tercer trimestre, después de un crecimiento del 0,4% y 0,2%, respectivamente, en el segundo trimestre. En Francia, la actividad se contrajo un 0,1%, después de registrar un crecimiento cero en el segundo trimestre, y en Alemania pasó del 0,3% al 0,2% entre julio y septiembre.

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Reino Unido impulsó su producto interior bruto gracias a una mayor demanda interna y la subida alcanzó el 0,7%, no obstante, el crecimiento de las exportaciones se ralentizó en Reino Unido, del 2,8% en el segundo trimestre al 1,6% en el tercer trimestre, superado por un crecimiento de las importaciones del 1,8%.