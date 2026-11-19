04/08/2025 Un niño ante la pantalla de un teléfono móvil SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CANTABRIA UC

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El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha defendido este jueves la posibilidad de suspender temporalmente la red social TikTok por la difusión de contenidos pedófilos que, según ha denunciado, la plataforma no ha retirado, y ha reclamado que España y otros Estados miembro puedan seguir legislando para proteger a los menores en los entornos digitales, sin paralizar sus iniciativas nacionales a la espera de la regulación de la Comisión, la 'Kids Act'.

"Hemos vivido muchos años sin TikTok y no pasa nada por una suspensión mientras no se clarifique cómo va a controlar esos contenidos", ha afirmado Pérez en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la UE, que se celebra este jueves en Bruselas.

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En este sentido, el secretario de Estado ha denunciado que TikTok ha cruzado una "raya absolutamente inasumible para el Gobierno de España" al permitir la difusión de contenidos pedófilos que, según ha asegurado, no han sido retirados pese a las solicitudes realizadas a la plataforma.

Pérez ha advertido de que existe una "dejación de funciones" por parte de operadores digitales como las redes sociales que conocen que sus contenidos son accesibles para menores, y ha recordado que su departamento ha recurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Fiscalía para que examinen estas prácticas.

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"No es una ONG, no es un servicio público, es un operador privado, es un operador económico que tiene que responder a la legislación española en materia de protección", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que TikTok haya despedido a más de 200 trabajadores encargados de moderar contenidos y los haya sustituido por herramientas tecnológicas que, a su juicio, "es evidente que no están funcionando", una práctica que también ha atribuido a otras grandes plataformas digitales.

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RECHAZA ESPERAR A LA LEGISLACIÓN EUROPEA

Preguntado por la propuesta del Ejecutivo comunitario para reforzar la protección de los menores en Internet y por la petición de la Comisión a algunos Estados miembro de pausar sus iniciativas nacionales, Pérez ha defendido que los países europeos tienen "que seguir legislando", aunque ha reconocido la necesidad de coordinar estas medidas con el marco normativo comunitario.

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En particular, ha explicado que España ya había avanzado en el desarrollo de herramientas de verificación de edad cuando, según ha señalado, la Comisión pidió esperar porque se estaba trabajando en una solución europea. Ante esta situación, ha abogado por mantener el diálogo entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias para acelerar los plazos.

"Un mes es mucho a veces en materia digital", ha advertido, antes de defender que los países europeos deben mantener el diálogo para acelerar los plazos de aplicación de estas herramientas, que considera "urgentes".

En este contexto, ha sostenido que "las redes sociales actuales no valen para menores de 16 años", rechazando que se puedan limitar solo hasta los 15, y ha reclamado adaptar su funcionamiento y desarrollo tecnológico a los distintos rangos de edad, insistiendo en que los intereses comerciales de las grandes compañías tecnológicas no pueden situarse por encima de los derechos de los menores.

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Por último, ha lamentado que el adelanto electoral haya impedido culminar la tramitación de la ley que prohibiría las redes sociales a menores de 16 años y ha defendido que la próxima legislatura debe recuperar esta iniciativa, cuyo trabajo parlamentario, según ha explicado, estaba prácticamente concluido.