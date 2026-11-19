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Santiago de Chile, 19 nov (EFE).- El empresario y timonel del club Palestino Jorge Uauy fue elegido este jueves como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chileno (ANFP) en reemplazo de la actual autoridad Pablo Milad, cargo que comienza a regir a partir de enero de 2027.

El dirigente encabezó la lista opositora, junto al expresidente del club Universidad Católica Juan Tagle, y venció en primera vuelta a Jorge Yunge, actual secretario general de la entidad y representante de la continuidad del directorio saliente, con una mayoría de 27 votos contra 14.

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La elección de Uauy, no obstante, ocurre en un marco extraordinario por el cual atraviesa la institución que deberá concretar un proceso de separación de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), que por mandato de ley pasarán a tener autoridades diferenciadas.

El ingeniero de profesión, de 71 años, iniciará con las labores de traspaso a las que se agrega la conversión de la ANFP en una sociedad anónima como quedó establecido en la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), que rige al fútbol profesional y que entró en vigencia en marzo de este año.

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"Vamos a empezar a trabajar, primero con un traspaso ordenado, ya lo hablé con Pablo Milad, de todas las cosas de la ANFP en el curso de los próximos 30 ó 45 días, y poder empezar con todo en orden y ya tomando las decisiones que tenemos que tomar para sacar en adelante esta linda industria que es el fútbol", aseguró el dirigente durante su primera conferencia de prensa tras la elección.

El actual contexto hace que su elección no represente todavía una estabilidad para el organismo, pues la reorganización de todo el fútbol chileno traerá más cambios y unas nuevas elecciones.

"No descarto una renuncia a este sillón para postular a la Federación. No descarto nada, ni una renuncia, ni seguir. Creo que también tienen que tener presente que este trabajo que tenemos nosotros es temporal, porque al transformarse en sociedad anónima, tienen que venir unas nuevas elecciones", afirmó.

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Las nuevas autoridades de la Federación chilena, por su parte, deberán quedar definidas para febrero de 2027 y con ello dar paso a la elección de un nuevo entrenador para la selección chilena absoluta, que ha estado en manos de Nicolás Córdova como interino.

"El fútbol profesional debe tener presencia en la Federación. La forma en que lo haga, ya la veremos. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que conversar", mencionó.

Uauy llega a la testera de una ANFP cuyo edificio de oficinas se encuentra clausurado desde finales de octubre, luego de que la autoridad municipal en la que se encuentra ubicado la cerró por deudas acumuladas de 16 años y por operar de forma irregular sin la documentación respectiva, una tarea que aseguró resolverá el presidente saliente Milad.

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"Él me dijo, personalmente, que está haciendo todas las gestiones de la clausura de la ANFP. Yo entiendo que es una tarea un poco lenta, pero que sí están preparados para sacarla adelante", comentó.

Uauy, que ya había sido candidato en 2018, tiene una trayectoria de más de cuatro décadas en el fútbol chileno y llegó a la presidencia de Palestino hace nueve años, cargo al que deberá renunciar antes de asumir la presidencia de la ANFP.

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Bajo su mandato el club árabe ha tenido una participación sostenida en torneos internacionales con siete clasificaciones a la Copa Sudamericana y tres a la Copa Libertadores, en las cuales consiguió algunas actuaciones relevantes. EFE

(foto)