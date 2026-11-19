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Jerusalén/Gaza, 19 nov (EFE).- El Ejército israelí puso fin este jueves a la incursión militar iniciada por sus tropas un día antes en el centro de la Franja de Gaza, confirmó a EFE un portavoz castrense, la cual había causado un nuevo desplazamiento forzoso de miles de palestinos, según un análisis preliminar de la ONU.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS) aseguró también haber recibido confirmación de que la operación militar había concluido.

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"Por tanto, se levanta este aviso. Manténganse a salvo mientras realizan sus labores y permanezcan atentos", añade el texto de esta institución.

Según informó a EFE un vecino de la zona, muchas familias desplazadas por la incursión no se atreven aún a regresar a la zona por temor a su seguridad. La misma fuente indicó que las tropas israelíes sellaron con cemento lo que podrían ser accesos a túneles.

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El Ejército dijo ayer que el avance terrestre, más allá de la denominada línea amarilla en el área de los campamentos de refugiados de Bureij y Nuseirat, tenía como objetivo "eliminar amenazas", entre ellas un presunto túnel de Hamás que suponía "una amenaza inmediata y directa para las tropas".

Tras la incursión, Hamás denunció que Israel estaba cometiendo una nueva "violación flagrante" del acuerdo de alto el fuego, en vigor desde octubre de 2025 y que debía suponer un cese de las "operaciones militares" de ambos lados, y pidió a los mediadores internacionales que actuasen.

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Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), unos 4.000 gazatíes vivían en refugios para desplazados dentro de ese área, de unos 2,5 kilómetros cuadrados entre las localidades de Bureij y Nuseirat, en la gobernación de Deir al Balah y, desde primera hora de ayer, se desplazaban hacia el oeste y el suroeste.

Pese al supuesto alto el fuego, Israel ha matado a más de 1.650 gazatíes y herido a casi 6.000, según datos del Ministerio de Sanidad.

Todo ello en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción y la muerte de más de 74.700 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, desde octubre de 2023. EFE