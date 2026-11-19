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Moscú, 19 nov (EFE).- Las autoridades de la república rusa de Tatarstán informaron este jueves de un ataque ucraniano con drones contra uno de los depósitos de petróleo de la región ubicado a aproximadamente 1.300 kilómetros de Ucrania.

"Esta madrugada, drones enemigos atacaron el sureste de la república. Tanques de almacenamiento de petróleo cerca de (la localidad de) Almetievsk fueron alcanzados", señalaron las autoridades locales en un comunicado.

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El Gobierno local aseguró que logró evitar un gran incendio. Sin embargo, de acuerdo con el análisis del canal de Telegram Astra, probablemente se trata de un ataque contra la refinería de Kaleikino, que ya fue golpeada en febrero de este año.

Kaleikino es una de las refinerías clave del sistema magistral de oleoductos de Rusia. Ahí se mezclan flujos de petróleo de diferentes calidades procedentes de Siberia occidental, Tatarstán y las regiones de Udmurtia y Bashkiria.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró recientemente que Kiev ha reducido a menos de la mitad la capacidad de refinado de su enemigo.

A su vez, la prensa occidental informó de que los ucranianos han golpeado en las últimas semanas 15 de las mayores refinerías de Rusia.

En la mañana de hoy el Ministerio de Defensa ruso informó de que 53 drones ucranianos fueron abatidos a lo largo de la noche sobre diez regiones del país, mucho menos de los más de mil aparatos derribados el lunes y martes.

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Uno de los ataques, según las autoridades locales, fue contra el puente de Crimea, que une la anexionada península con la Rusia continental. Los canales de Telegram informan sobre dos impactos en la línea férrea del puente, que habría sido atacado con más de una decena de misiles y drones ucranianos después de la medianoche.