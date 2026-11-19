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Barranquilla (Colombia), 19 nov (EFE).- Barranquilla espera que la final de la Copa Sudamericana —que disputarán allí este sábado el Atlético Mineiro y Boca Juniors—, más allá del espectáculo deportivo, genere un impacto económico de 840.000 millones de pesos (unos 241 millones de dólares) e impulse a esta ciudad del Caribe colombiano.

De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, el evento deportivo representa una oportunidad para dinamizar la economía de esta ciudad caribeña, que espera recibir a más de 125.000 visitantes.

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La expectativa abarca sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio, entretenimiento y servicios, que se preparan para atender a los aficionados argentinos y brasileños, así como a turistas nacionales, delegaciones deportivas y periodistas que llegarán para el encuentro que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La Oficina de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad informó que el impacto económico global del acontecimiento podría superar los 241 millones de dólares, una proyección que dimensiona la expectativa de la Administración sobre el movimiento comercial y turístico que puede generar la final.

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Por su parte, el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico calcula que la ciudad recibirá más de 125.000 visitantes y que el evento movilizará más de 21 millones de dólares.

La organización considera que el consumo de los aficionados impulsará establecimientos comerciales, restaurantes, bares, supermercados, almacenes, empresas de transporte y compañías vinculadas con la logística y la organización de eventos.

El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en el Atlántico, Mario Muvdi, afirmó que Barranquilla cuenta con cerca de 300 establecimientos, más de 9.000 habitaciones y unas 17.000 camas, y espera una ocupación próxima al 100 % durante el fin de semana.

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El dirigente gremial estima que el impacto para la actividad hotelera y turística regional podría superar los 60 millones de dólares, con reservas que también se extienden a ciudades como Cartagena y Santa Marta.

La movilización de viajeros por carretera será otro indicador de la actividad. La Terminal Metropolitana de Transporte calcula que entre el 19 y el 22 de noviembre pasarán por sus instalaciones cerca de 100.000 pasajeros, frente a los aproximadamente 45.000 que suelen movilizarse durante un fin de semana habitual.

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La celebración deportiva también coincide con la transformación del estadio Metropolitano, escenario que recibirá el partido y que fue sometido a una profunda remodelación financiada por la Alcaldía de Barranquilla.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, afirmó que la inversión en las obras superó los 250.000 millones de pesos (75,3 millones de dólares), recursos públicos destinados a modernizar el principal escenario deportivo de la ciudad y ampliar su capacidad de unos 43.000 a 65.000 espectadores.

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Los trabajos incluyeron el descenso de la cancha cerca de cuatro metros para acercar las tribunas al terreno de juego, la instalación de más de 10.800 sillas retráctiles, la ampliación de los accesos, nuevos camerinos, zonas de hospitalidad y una moderna sala de prensa.

El estadio también incorporó una superficie de césped híbrido y tecnología de iluminación y pantallas.

La apuesta de la ciudad es que el escenario no dependa exclusivamente del fútbol y pueda albergar conciertos y espectáculos multitudinarios.

Para esos eventos, el aforo podría llegar a 75.000 personas, lo que abre posibilidades de actividad económica más allá de la final continental.

La remodelación constituye una inversión de largo plazo cuya rentabilidad dependerá de la frecuencia de utilización del estadio y de su capacidad para atraer nuevos acontecimientos deportivos y culturales.

La ciudad también prepara actividades para los visitantes en espacios como el Gran Malecón, junto al río Magdalena, donde el 19 y 20 de noviembre se realizará la Fiesta Sudamericana, con música, gastronomía y experiencias recreativas de entrada gratuita.