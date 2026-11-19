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La Habana, 18 nov (EFE).- La académica y activista cubana Alina Bárbara López Hernández fue liberada luego de permanecer detenida durante varias horas este miércoles, según informó una fuente familiar.

"Mi hermana Alina Bárbara López Hernández acaba de ser liberada, siempre agradezco a todas las personas amigas y familiares que se preocupan, la apoyan y todas las plataformas que visibilizan su caso, en cada detención y atropello. La noche no será eterna!", comunicó Alicia María López Hernández, hermana de la intelectual, en las redes sociales.

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Alina Bárbara López fue detenida este miércoles cuando realizaba una protesta pacífica ante el Tribunal Provincial Popular de Matanzas (oeste).

Previamente, ella había anunciado en un post que en esta fecha "la acción cívica de protesta no violenta" que realiza desde marzo del 2023, no sería en el parque de La Libertad de Matanzas, como en anteriores ocasiones, "sino a las puertas del Tribunal Provincial de Matanzas".

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"El cartel que llevaré en esta ocasión exigirá el cumplimiento de la Ley de procedimiento penal", añadió la también historiadora académica, que ha sido detenida temporalmente varias veces.

López se encuentra pendiente de juicio junto a la socióloga Jenny Pantoja desde finales de 2025, tras ser imputada por la Fiscalía de los presuntos delitos de "atentado", "desacato" y "desobediencia", en su caso, con una petición fiscal de cuatro años de trabajo correccional.

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En el caso de Pantoja, fue acusada de "atentado" y la Fiscalía pidió para ella tres años de trabajo correccional.

Ambas académicas permanecen bajo régimen de reclusión domiciliaria por el proceso abierto en junio de 2024.

El juicio que había sido convocado para el pasado enero, fue suspendido entonces "sin explicación y sin nueva fecha", según ha referido la intelectual.

Los hechos por los que han sido acusadas López y Pantoja ocurrieron durante una detención el 18 de junio de 2024 cuando las dos viajaban en un taxi desde Matanzas con destino a La Habana con el objetivo de participar en un acto de protesta.

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Según relató López, cuando fueron interceptadas por las autoridades, ella preguntó sobre la legalidad de la detención y sus motivos, a lo que una agente de policía respondió con múltiples actos de violencia.

La Fiscalía, por su parte, afirmó que fue López la que forcejeó e insultó a los agentes y que los daños físicos alegados por ambas "no eran reales". EFE