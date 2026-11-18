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China Huadian Corporation comparte sus prácticas de energía limpia en la COP31

PR Newswire

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ANTALYA, Turkey, 17 de noviembre de 2026

Abrir paso a los peces y dejar espacio para los pastizales

ANTALYA, Turkey, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Para proteger los hábitats de los peces, la central hidroeléctrica de Batang modificó en dos ocasiones la distribución de sus obras, lo que supuso una inversión adicional de cientos de millones de yuanes. En la central fotovoltaica de Angduo, situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, las estructuras de soporte de más de dos metros de altura permiten que los pastos sigan creciendo bajo los paneles solares.

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El 16 de noviembre, hora local, estas experiencias desarrolladas en el curso alto del río Jinsha se compartieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía. China Huadian Corporation y el Centro de Comunicación y Educación del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China organizaron conjuntamente un evento paralelo temático en el Pabellón de China, donde presentaron el Informe sobre el desarrollo ecológico y bajo en carbono de la base de energía limpia del curso alto del río Jinsha (The Report on Green and Low-carbon Development of the Jinsha River Upstream Clean Energy Base).

Según el informe, esta base integra el desarrollo de la energía hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica, así como el almacenamiento por bombeo. Una vez completada en su totalidad, tendrá una capacidad de generación anual media de aproximadamente 90.000 millones de kWh de electricidad limpia, que permitirá ahorrar más de 27 millones de toneladas de carbón estándar y reducirá las emisiones de dióxido de carbono en más de 72 millones de toneladas.

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Desde la adaptación de la distribución de las obras y la construcción de los dispositivos inteligentes de franqueo para peces, hasta la protección y restauración de los prados alpinos, las iniciativas de esta base buscan dar respuesta a un desafío común: ¿cómo reducir el impacto sobre los ecosistemas naturales al mismo tiempo de aumentar el suministro de energía limpia? Los representantes de organizaciones internacionales, instituciones de investigación científica y universidades intercambiaron opiniones sobre este tema.

Un responsable de China Huadian Corporation señaló que la empresa seguirá reforzando la cooperación con sus homólogos internacionales y explorando vías de desarrollo de energías limpias, las cuales adaptadan a las condiciones de recursos naturales y las características ecológicas de las regiones distintas.

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FUENTE China Huadian Corporation Co., Ltd.