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El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha solicitado la intervención de un equipo de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para analizar el fallo de un enrutador ('router') que sobrecargó la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) y obligó a paralizar los vuelos en todo el país el pasado viernes, precisando que, aunque las agencias de inteligencia descartan un ciberataque, aún se desconoce la causa exacta del incidente.

Durante una comparecencia ante el Senado estadounidense junto al administrador de la FAA, Bryan Bedford, Duffy ha explicado que los técnicos lograron aislar el dispositivo afectado tras reabrir el espacio aéreo y comprobaron que el fallo se produjo durante la instalación número 69 de ese modelo de enrutador, tras haber funcionado sin problemas en las 68 ocasiones anteriores.

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"Este empezó a emitir hacia nuestra red y la sobrecargó", ha detallado el secretario de Transporte, quien ha indicado que el equipo ha sido trasladado a unas instalaciones en Florida donde está siendo examinado de forma conjunta por especialistas de la FAA, las compañías tecnológicas L3Harris, HP y Cisco, y agentes enviados por el director del FBI, Kash Patel, a petición propia.

Duffy ha señalado que, si bien las agencias de seguridad nacional le han asegurado que el sistema no sufrió ningún hackeo, consideró imprescindible sumar al FBI por "precaución" ante un episodio cuyo origen último sigue sin aclararse. "Hemos podido recrear lo que ocurrió en El Dorado, pero todavía no tenemos claridad sobre la causa raíz. Cuando sepa qué pasó con ese enrutador, lo compartiré sin duda con todos vosotros", ha prometido.

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Al margen de la investigación técnica, el titular de Transporte ha subrayado que la seguridad aérea "estará siempre en primer lugar" para justificar la orden de parada en tierra dictada el viernes ante los fallos intermitentes en los radares y comunicaciones, y ha aprovechado su comparecencia para volver a reclamar al Congreso una partida adicional de 50.100 millones de dólares (unos 45.600 millones de euros) destinada a renovar una infraestructura aérea que data en parte de la década de 1960.