Guardar

Dos semanas después de la celebración de las elecciones de medio término en Estados Unidos, la demócrata Mary Peltola se ha alzado como ganadora en Alaska frente al senador republicano Dan Sullivan y sumará un escaño más a las filas demócratas en la cámara alta, convirtiéndose en la primera senadora nativa americana por su estado.

"Como alaskeña de toda la vida que ha dedicado su carrera a servir a nuestro estado, no hay mayor honor que contar con el apoyo de los alaskeños en nuestra lucha contra la codicia empresarial, para reducir los costes y dar prioridad a Alaska", ha celebrado Peltola en redes sociales minutos después de la publicación de las proyecciones que la han declarado ganadora de los comicios.

PUBLICIDAD

El escrutinio se había alargado ya por 14 días y, pese a que también algunas carreras a la más numerosa Cámara de Representantes se han extendido, el de Alaska era el último escaño del Senado por aclarar.

Tras este resultado, 56 de los 100 miembros del Senado serán demócratas tras la reconfiguración del Congreso en enero de 2027.