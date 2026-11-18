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Manila, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este miércoles de Manila, donde estuvo menos de 24 horas, rumbo a Shenzhen, ciudad meridional china en la que arrancó hoy la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), en cuyos márgenes ya se han reunido los presidentes chino y ruso.

Trump partió de Manila a bordo del avión que Catar le regaló hacia las 14.30 hora local (06.30 GMT), con destino a Shenzhen, donde el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin, se reunieron ya este miércoles y aseguraron que las relaciones entre China y Rusia "siguen siendo estables y fiables".

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El presidente de EE. UU. mantendrá mañana una inédita trilateral con Putin y Xi, quienes tuvieron tiempo hoy de acercar posturas antes de la llegada del líder republicano, que ha pasado menos de 24 horas en Manila, en una visita para mostrar sintonía con sus principales socios en Asia-Pacífico frente a la expansión regional de China. EFE

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