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Pekín, 18 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, concluyó este miércoles un viaje de cinco días a la ciudad estadounidense de Houston (Texas), donde defendió una cooperación entre Taiwán y Estados Unidos "más sólida y amplia", particularmente en seguridad, comercio y tecnología.

Según un comunicado compartido hoy por la cancillería de la isla, Lin pronunció el martes un discurso en la Universidad Texas A&M en el que señaló que la experiencia de Taiwán en la fabricación avanzada de semiconductores complementa los puntos fuertes de Washington en diseño de chips, plataformas de IA y mercados de capitales.

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"Ante la transformación que la IA está provocando en la economía mundial y en el panorama geopolítico, Taiwán y Estados Unidos deben trabajar juntos para desarrollar cadenas de suministro fiables y garantizar que el desarrollo tecnológico respete los valores democráticos, la libertad humana y la seguridad", señaló el ministro.

Durante su visita, entre el 13 y 17 de noviembre, Lin se reunió también con el alcalde de Houston, John Whitmire, y con los congresistas estadounidenses Sylvia Garcia, Pete Sessions y Michael Cloud.

Según el Ministerio de Exteriores, los encuentros incluyeron conversaciones sobre la 'Torre de Taiwán', un edificio previsto en el centro de Houston que funcionaría como centro de apoyo para que las compañías taiwanesas y estadounidenses puedan acceder e invertir en el mercado de la otra parte.

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El viaje se produjo en un momento de incertidumbre en el sector de la IA, después de la dimisión del cofundador de Nvidia, Jensen Huang, tras trascender una presunta relación extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang, a quien los servicios de inteligencia estadounidenses señalan como supuesta agente china.

Tuvo lugar además pocos días antes de que arrancara este miércoles, en la ciudad china de Shenzhen, la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la que está previsto que se reúnan los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

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El viceministro taiwanés de Asuntos Exteriores Chen Ming-chi afirmó la pasada semana que "no habrá cambios importantes" en las relaciones entre EE.UU. y China durante el evento y defendió que la estrategia de Taiwán hacia Estados Unidos es "integral" y que la cooperación en materia de inversión, comercio, tecnología y defensa "forma un marco importante" sobre el que se construyen dichas relaciones.

Durante su visita a Washington en septiembre, y según la versión china, Xi instó a EE.UU. a adherirse a la "posición correcta" y "oponerse" a la independencia de Taiwán, lo que supondría un cambio sustancial en la postura de Washington, que oficialmente "no apoya" esa independencia.

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Además, en su encuentro cara a cara de mayo, el líder chino advirtió a su homólogo estadounidense de que una "mala gestión" de la cuestión taiwanesa podría llevar a ambas potencias al "choque" o incluso al "conflicto". EFE