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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este miércoles desde la ciudad china de Shenzhen que espera obtener "grandes beneficios potenciales" de la próxima reunión trilateral que mantendrá con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante su intervención en el Foro Empresarial de APEC, recogida por la agencia rusa de noticias Interfax, Putin ha destacado que esta plataforma brinda oportunidades para el diálogo constructivo entre las principales economías, de modo que sus líderes puedan "sentarse a una misma mesa e intercambiar opiniones, resolver cualquier desacuerdo entre Estados en política, economía y seguridad buscando compromisos y equilibrando intereses".

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"Por ello, espero grandes beneficios potenciales de la próxima reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, prevista al margen de la cumbre de APEC", ha señalado el mandatario ruso, quien ha defendido que en el actual contexto internacional --marcado por la fragmentación económica y el aumento de los riesgos militares y políticos-- resulta necesario apostar por la unidad en lugar de la desunión, la igualdad frente a la hegemonía, la asociación en lugar de el aislamiento y el diálogo en contraposición de los ultimátums.

Asimismo, en el marco de una reunión bilateral con Xi Jinping, Putin ha ensalzado la sintonía diplomática entre Moscú y Pekín, asegurando que la relación bilateral funciona de manera "estable y positiva" sobre la base del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado hace un cuarto de siglo y con el objetivo común de impulsar "un orden mundial multipolar más equitativo" y garantizar la estabilidad en la región de Asia-Pacífico.

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ASEGURA QUE RUSIA HA SUPERADO LAS SANCIONES Y CRITICA A LA UE

Por otro lado, el jefe del Kremlin ha sostenido que Rusia ha superado con éxito las sanciones internacionales impuestas contra su economía --convirtiéndose, según ha apuntado, en el país con mayor número de medidas punitivas de la historia-- y ha asegurado que la presión externa ha servido como un incentivo para reforzar la soberanía tecnológica rusa y modernizar su industria.

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"Como resultado, en los últimos tres años el PIB de Rusia ha aumentado más de un diez por ciento y sigue creciendo", ha afirmado Putin, añadiendo que el país mantiene controlada la inflación, registra una tasa de desempleo del 2,3% y cuenta con una deuda pública cercana al 17%, "una de las más bajas del mundo".

Frente a ello, el presidente ruso ha cargado contra la Unión Europea, asegurando que el bloque comunitario no ha logrado adaptarse a las consecuencias de las sanciones que impuso a Rusia, lo que a su juicio está provocando "una pérdida de potencial industrial" y competitividad, el aumento del déficit y la inflación y un "declive humillante" del nivel de vida en la eurozona.

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Por último, Putin ha anunciado la disposición de Moscú a incrementar el volumen y el alcance geográfico de sus exportaciones de alimentos, trigo y fertilizantes hacia la región, y ha confirmado que Rusia ha presentado su candidatura para asumir la presidencia de APEC en el año 2035.