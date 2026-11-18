30/09/2024 September 30, 2024, Israel: Israeli Minister of Defense YOAV GALLANT visits Israel's northern border, where he met with troops serving in Brigade 188 and the Golani Brigade in Operation Northern Arrows. Gallant was briefed by commanders on the ground about the readiness of troops for the possibility of expanding activities in the northern arena. The Minister also spoke to battalion and company commanders who discussed their activities in Gaza and their deployment to the northern front. POLITICA Ariel Hermoni/Israel Mod / Zuma Press / Europa Pre

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La Fundación Hind Rajab (FHR) ha presentado una solicitud ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para iniciar un proceso judicial contra el exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant "por haber autorizado crímenes de guerra en Gaza y Líbano entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, así como por el delito de genocidio en Gaza", en vísperas de la visita del político israelí a la ciudad de Nueva York a fin de participar en un evento de una organización proisraelí.

"Como exministro de Defensa, Gallant es responsable de haber ideado y aplicado la política de genocidio de Israel en Gaza, así como los crímenes de guerra asociados a ella, tanto en Gaza como en Líbano", ha denunciado la organización, que señala que cuando el exministro fue destituido de su cargo a principios de noviembre de 2024 "más de 43.000 palestinos habían muerto en Gaza, aproximadamente el 90% de todas las viviendas residenciales en Gaza habían sido destruidas, más de 1,9 millones de personas --casi la totalidad de la población de la Franja-- habían sido desplazadas, (y) casi todas las personas en Gaza se veían afectadas por la hambruna".

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Asimismo, en cuanto a Líbano, la Fundación ha destacado las "más de 2.600 personas, en su inmensa mayoría civiles", fallecidas durante la campaña militar israelí ejecutada bajo su mando, del cual ha destacado el ataque con buscapersonas de septiembre "que dejó a más de 3.000 personas heridas o mutiladas, y causó la muerte de 12 personas, incluidos dos niños".

"En su calidad de ministro de Defensa, Gallant no solo autorizó y ordenó la comisión de crímenes de guerra y el crimen de genocidio, sino que también utilizó su cargo para incitar al genocidio", ha asegurado la organización, aludiendo a su orden al entonces ministro de Infraestructuras Nacionales, Energía y Agua, Israel Katz, que cortara el suministro eléctrico a Gaza en octubre de 2023. Entonces, ha recordado la entidad, Gallant destacó "un asedio total (...) sin electricidad, sin agua, sin alimentos, sin combustible" en unas declaraciones en las que se refirió a los palestinos de la Franja de Gaza como "animales humanos".

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Ante esta situación, la Fundación Hind Rajab ha subrayado que "Estados Unidos posee tanto la capacidad como el deber de detener y procesar a Gallant por sus crímenes" en virtud de las leyes estadounidenses sobre Crímenes de Guerra y contra el Genocidio, además de los Convenios de Ginebra, "de los cuales Estados Unidos es parte" y que "imponen a cada Estado signatario la obligación expresa de buscar a toda persona sospechosa de haber cometido infracciones graves y de 'someter a dichas personas, independientemente de su nacionalidad, a sus propios tribunales'".

"Así pues, Estados Unidos cuenta con todas las herramientas necesarias para procesar a Gallant, y tiene, además, la obligación jurídica internacional de hacerlo. Lo único que falta, como siempre, es voluntad política", ha espetado la organización, que ha lamentado que "el Departamento de Justicia de Estados Unidos no tiene interés en exigir responsabilidades a los autores israelíes de crímenes de guerra y genocidio, incluso cuando entre las víctimas se encuentran ciudadanos estadounidenses".

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Además, como también ha recordado FHR, Yoav Gallant se encuentra, imputado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza y, de hecho, existe una orden de detención en su contra vigente desde noviembre de 2024, pese a que Estados Unidos ha decidido no colaborar con el TPI y, actualmente, trabaja activamente para desmantelar el tribunal.

LA DEMÓCRATA TLAIB ACUSA AL GOBIERNO DE TRUMP DE APOYAR EL GENOCIDIO

Ante la denuncia de la Fundación Hind Rajab, la representante demócrata por el estado de Michigan Rashida Tlaib ha reclamado en redes que la sociedad estadounidense no puede aceptar "que criminales de guerra circulen libremente" por sus ciudades.

"Yoav Gallant es responsable de genocidio y asesinatos en masa en Gaza y Líbano", ha incidido en una publicación en redes en la que, recordando la orden de detención del TPI, ha reclamado que el lugar del exministro israelí "está en La Haya", en alusión a las dependencias del Tribunal Penal Internacional, y "no en una gira de conferencias".

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"Nuestro Gobierno sigue apoyando el genocidio", ha zanjado, protestando de este modo contra la actitud de la Administración presidida por Donald Trump con respecto a las autoridades israelíes y su oposición a los organismos internacionales que se han pronunciado en contra de sus acciones.