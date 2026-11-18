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Lima, 18 nov (EFE).- La española Indra, la estadounidense Lockheed Martin y la italiana Leonardo son algunas de los 150 expositores de 21 países que presentarán sus últimas innovaciones y soluciones aeroespaciales en la tercera edición del Salón Internacional de Drones, Aire, Ciber y Espacio (DACS) de Perú.

Así lo anunciaron este miércoles en una rueda de prensa los organizadores de la muestra, a cargo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) junto al Ministerio de Defensa.

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La exhibición tendrá lugar en la Base Aérea de Las Palmas, de la capital Lima, desde el 19 al 22 de noviembre, y contará con aeronaves, helicópteros y drones, entre ellos el DJI FlyCart 100, capaz de cargar hasta 100 kilos; el Hatun Drone y un UAS de Lockheed Martin.

El presidente de DACS Perú, Jorge Reátegui, y su director John Chuman explicaron que los primeros dos días del salón estarán reservados para visitantes especializados en la industria, mientras que el sábado y el domingo habrá ingreso gratuito del público, previo registro en la página web de los organizadores.

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A la presencia corporativa se sumarán especialistas de distintos países y destacadas figuras del ámbito científico y tecnológico, que abordarán temas relacionados con aviación, defensa, inteligencia artificial, ciberseguridad, sistemas antidrones, comunicaciones satelitales y exploración espacial.

Es el caso de Humberto Campins, reconocido astrofísico e investigador vinculado a la misión OSIRIS-REx de la NASA, quien dictará una conferencia sobre asteroides, defensa planetaria y minería espacial.

También participará Hamilton Smith, conocido en redes como HATU, especialista colombiano y referente latinoamericano en tecnología de drones, quien compartirá su experiencia sobre las nuevas aplicaciones de estos sistemas.

La compañía estadounidense también mostrará su simulador de cabina del F-16 Block 70, el avión de combate adquirido recientemente por la Fuerza Aérea del Perú, con un primer lote firmado de doce unidades por 2.000 millones de dólares y un segundo por concretarse de otras doce unidades que rondaría los 1.500 millones de dólares.

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La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, junto con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) e invitados internacionales, liderará una mesa redonda destinada a promover las capacidades de la industria peruana, la cooperación internacional y las nuevas oportunidades de desarrollo e innovación en el sector defensa.

El director de DACS Perú, John Chuman, explicó que también habrá un pabellón dedicado al espacio, con las empresas que pueden ser los posibles nuevos proveedores del nuevo satélite de Perú, que debe sustituir al PerúSat-1, el primer satélite de observación terrestre del país lanzado en 2016 y cuya vida útil ya está a punto de cumplir.

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Para el público general también habrá un espectáculos de la Escuadrilla Bicolor, el equipo de acrobacias de la FAP, aviones SU-25, helicópteros MI-17, saltos de paracaidismo y formaciones aéreas.

Además, durante la jornada de clausura habrá una demostración del empleo de drones, que mostrará las posibilidades que estos sistemas ofrecen en operaciones de vigilancia, transporte, seguridad, defensa y respuesta ante emergencias. EFE

(foto) (vídeo)