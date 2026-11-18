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Manila, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles durante una reunión en Manila con su par filipino, Ferdinand Marcos Jr., que su país tiene "más energía que ninguno en el mundo" y llamó a Venezuela su "nueva adquisición".

"Tenemos más energía que ningún otro país en el mundo. El doble. E incluso más que eso. Y, si sumas Rusia y Arabia Saudí, también somos más grandes que ambos juntos", dijo Trump al reunirse con Marcos Jr. horas antes de su viaje a China, donde se verá con el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin.

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"Además hay que añadir Venezuela, que fue nuestra nueva adquisición. Fue una adquisición, tanto si la gente quiere decirlo como si no, y es increíble lo que ha pasado a EE. UU.. EE. UU. es ahora el productor líder de petróleo y gas natural con mucha diferencia", subrayó. EFE

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