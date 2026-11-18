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El Ejército de Malí ha anunciado este miércoles la liberación de 24 soldados en manos de grupos "terroristas" en una localidad en el este del país, tras un operativo puesto en marcha durante la jornada por las Fuerzas Armadas malienses y "sus socios".

Los 24 militares, trasladados a la ciudad de Gao, en el noreste de Malí, han sido previamente liberados en una operación "meticulosamente preparada", ha destacado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas malienses en una nota en sus redes sociales.

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El Ejército ha efectuado varios ataques contra el lugar donde los "terroristas" tenían secuestrados a los soldados, cerca de la zona de In Tebezas, aproximadamente a unos 110 kilómetros al sureste de Kidal.

Como resultado, han muerto varios integrantes del grupo armado, que las fuerzas malienses no han identificado en su comunicado. "No hay que lamentar pérdidas en las filas de las fuerzas combatientes", ha concluido.