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El Cairo, 18 nov (EFE).- Un tribunal egipcio suspendió este miércoles el procedimiento judicial contra Lina Attalah, editora del medio independiente egipcio Mada Masr, hasta que se resuelva la solicitud de recusación presentada por su defensa contra el juez Mohamed Mubarak por considerar que el magistrado ya se había formado "un criterio previo en contra de la acusada".

El abogado del medio, Hassan El Azhari, informó en un comunicado publicado por Mada Masr de que la suspensión afecta a la causa número 3219 de 2024, en la que Attalah está acusada de "difusión de noticias falsas" y "operar un sitio web sin licencia", y que recae en la Novena Sala del Tribunal de Delitos Menores de Nuevo Cairo.

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De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil y Comercial egipcio, el juicio permanecerá paralizado hasta que una sala del Tribunal de Apelaciones se pronuncie sobre la recusación, mecanismo legal del derecho procesal que permite a una de las partes solicitar que se aparte a un juez debido a dudas fundadas sobre su imparcialidad o independencia.

La audiencia para examinarla se celebrará el próximo 26 de noviembre ante el Tribunal de Apelaciones de El Cairo Norte: si la petición es rechazada, el juicio continuará ante la misma sala, pero si prospera, el caso será transferido a otro tribunal.

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La defensa completó el pasado lunes los trámites de recusación, planteada durante la primera sesión del nuevo juicio. El Azhari explicó que la solicitud se fundamenta en que el juez "ya ha formado una opinión preconcebida en contra de la acusada".

El escrito sostiene que Mubarak ya juzgó y condenó anteriormente a Attalah por los mismos cargos y recuerda que la sentencia, dictada el pasado 27 de octubre, impuso una multa de tres millones de libras egipcias (unos 48.000 euros) y ordenó el cierre de Mada Masr. La periodista quedó en libertad tras abonar la sanción.

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Durante aquella audiencia, los abogados denunciaron que el tribunal les impidió acceder a la documentación del caso y rechazó aplazar la sesión para preparar la defensa.

También acusaron al juez de desalojar la sala, designar un abogado de oficio contra la voluntad de Attalah y omitir en el acta las objeciones de sus representantes legales.

Tras la vista, la defensa presentó quejas ante el juez presidente del Tribunal de Nuevo Cairo y el viceministro de Justicia para la Inspección Judicial, en las que denunció irregularidades procesales y vulneraciones del derecho a elegir abogado y ejercer una defensa efectiva.

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El Consejo Judicial Supremo rechazó las acusaciones en un comunicado publicado el 31 de octubre y negó que se hubieran vulnerado las garantías de un juicio justo. También afirmó que la periodista había renunciado a su derecho a recurrir.

Sin embargo, la defensa ha recurrido la sentencia que ordenó el cierre del medio. La primera audiencia está prevista para el 25 de noviembre ante el Tribunal de Apelación de Nuevo Cairo.

Además, Attalah fue condenada en ausencia a un año de prisión y a una segunda multa de dos millones de libras egipcias (unos 32.000 euros) en otro procedimiento por los mismos cargos.

Creado en 2013, Mada Masr es uno de los escasos medios independientes de Egipto y fue bloqueado hace años en el país, mientras sufre continuamente presiones judiciales y policiales por su cobertura crítica del poder.

La situación de Attalah y del medio ha generado críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas.EFE