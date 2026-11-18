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X-Elio y e-Storage, división de soluciones de almacenamiento de energía de Canadian Solar, han firmado una alianza estratégica para el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) en cinco proyectos ubicados en Estados Unidos y Australia, los cuales sumarán una capacidad conjunta de 590 megavatios (MW) y 1,43 gigavatios hora (GWh), informaron ambas compañías.

En concreto, el acuerdo, anunciado en el marco del RE+ 2026 celebrado en Las Vegas (Estados Unidos), contempla que e-Storage suministre los sistemas de almacenamiento de energía en baterías para cuatro instalaciones situadas en el estado de Texas (Estados Unidos) y para una quinta planta ubicada en Nueva Gales del Sur (Australia).

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Todos los contratos suscritos entre la compañía de renovables propiedad de Brookfield y la filial de Canadian Solar incluyen un acuerdo de servicios a largo plazo (LTSA) con una duración de 22 años. Los envíos de los equipos ya se encuentran en marcha y se prevé que los distintos proyectos entren en operación comercial entre los años 2027 y 2028.

Las cinco instalaciones utilizarán la tecnología 'SolBank 3.0' de e-Storage, fabricada con celdas de batería producidas en las instalaciones de Canadian Solar, junto con sistemas de conversión de potencia y de control de planta.

Asimismo, el proyecto de mayor envergadura del paquete, que cuenta con una capacidad de 200 MW/482 MWh y está ubicado en Texas, operará con 'EQ-S', el sistema de gestión energética desarrollado por e-Storage en Norteamérica.

En ambos mercados, los sistemas permitirán almacenar la energía solar generada durante las horas centrales del día para verterla a la red en los momentos de mayor demanda al final de la jornada. Con ello, se contribuirá a cubrir las horas de mayor tensión eléctrica en Texas tras la puesta de sol y a respaldar los objetivos de retirada progresiva del carbón en Nueva Gales del Sur.

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