Guardar

El índice de ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos registró un retroceso del 4,7% en octubre con respecto al mes anterior, el mayor descenso mensual desde 2001, y del 16,7% con respecto al año anterior, según el informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

Las operaciones de compraventa de vivienda pendientes disminuyeron en las cuatro principales regiones de Estados Unidos en comparación con el mes anterior. Asimismo, las ventas pendientes de viviendas bajaron también en las cuatro regiones en comparación con el año anterior.

PUBLICIDAD

"Octubre podría marcar el punto más bajo en la firma de contratos para este ciclo inmobiliario, ya que las tasas hipotecarias parecen haber alcanzado su máximo", ha comentado Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

En este sentido, el economista ha destacado que "dos meses consecutivos con mínimos históricos" apuntan a un cierre de ventas de viviendas muy lento en el cuarto trimestre, por lo que las ventas anuales de viviendas de segunda mano "podrían ser las más bajas desde mediados de la década de 1990".

PUBLICIDAD

"Resulta un tanto desconcertante que las ventas de viviendas hayan caído a niveles no vistos desde hace tres décadas, incluso cuando la población de Estados Unidos ha crecido en aproximadamente 75 millones", ha añadido, apuntando que, o bien se está acumulando una importante demanda de vivienda, o bien "el sueño de tener una casa propia se está volviendo cada vez más inalcanzable para muchos estadounidenses".

La hipoteca a tipo fijo a 30 años tenía un interés medio del 7,11% al 12 de noviembre de 2026, inferior al de la semana anterior, cuando el interés medio fue del 7,18%. Sin embargo, hace un año, la hipoteca a tipo fijo a 30 años tenía un interés medio del 6,24%, según el índice elaborado por Freddie Mac.

PUBLICIDAD

De su lado, la hipoteca a tipo fijo a 15 años tenía un interés medio del 6,45%, inferior al de la semana anterior, cuando el interés medio era del 6,57%. Hace un año, la hipoteca a tipo fijo a 15 años tenía un interés medio del 5,49%.