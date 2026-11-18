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Asunción, 18 nov (EFE).- El director paraguayo de la hidroeléctrica de Itaipú, Justo Zacarías, fue destituido de su cargo en medio del escándalo por la intervención de Ueno bank, entidad a la que se habían transferido fondos de la represa compartida con Brasil durante su gestión, informó este miércoles el presidente de Paraguay, Pedro Alliana.

"He decidido designar al ingeniero Hugo Osvaldo Zárate Chávez como nuevo Director General paraguayo de Itaipú Binacional", publicó Alliana en X, e indicó que el funcionario tiene "37 años de trayectoria" en la hidroeléctrica.

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El gobernante dijo haberle encomendado "trabajar con transparencia, responsabilidad y compromiso con los intereses del Paraguay".

Zacarías había asumido el cargo el 16 de agosto de 2023, un día después del inicio del Gobierno del ahora expresidente Santiago Peña.

La designación de Zárate, quien se desempeñaba desde 2023 como director técnico de Itaipú, deberá ser avalada por el Senado.

El 3 de noviembre pasado, el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno bank por problemas de solvencia financiera, lo que desencadenó una crisis política que derivó en la destitución de Peña mediante un juicio político. El exmandatario ha sido acusado de mantener vínculos con la entidad, que recibió fondos millonarios de instituciones públicas durante su Gobierno.

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Además de Peña, quien permanece en prisión preventiva tras ser acusado por presunta asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio, también han renunciado altos cargos del Banco Central y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, después de que se solicitara su sometimiento a un juicio político.

El pasado 7 de noviembre, Itaipú reveló que desde enero de 2025 y hasta comienzos de este mes mantenía unos 183 millones de dólares en Ueno bank y anunció que emprendió acciones ante la Fiscalía paraguaya para recuperarlos.

Ese monto representa el 7,6 % de los recursos que ingresaron entre 2024 y 2026 a esa represa binacional mediante remesas desde Brasil, detalló entonces Itaipú, que aseguró que "esta situación no afecta el desarrollo normal de las actividades" de la hidroeléctrica.

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Entre 2024 y 2026 Paraguay recibió más de 2.409 millones de dólares en remesas desde Brasil.

La represa de Itaipú, que comenzó a operar el 5 de mayo de 1984, es la tercera hidroeléctrica más potente del mundo, por detrás de las chinas Tres Gargantas y Baihetan. EFE

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