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Bruselas, 18 nov (EFE).- El plazo para que los países de la eurozona presenten candidatos a los dos puestos que se renovaran en la cúpula del Banco Central Europeo además de la presidencia se ha ampliado dos días, hasta el próximo 20 de noviembre a las 17.00 horas, según informo un portavoz del Eurogrupo.

La decisión de extender el plazo, que inicialmente expiraba este miércoles, se ha tomado tras consultar con los Estados miembros, indicó.

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Los Gobiernos de la eurozona tenían hasta esta tarde para presentar candidatos a sustituir en el comité ejecutivo del emisor a la alemana Isabel Schanbel, que ostenta la cartera de operaciones de mercados y dejará el cargo el próximo 4 de enero, así como al economista jefe, el irlandés Philip Lane, cuyo mandato expira en mayo de 2027.

El Gobierno alemán anunció ayer que propondrá al economista Markus Brunnermeier para el puesto de economista jefe y se prevé que Francia presente también una candidatura para el tercer asiento.

Por su parte, el exgobernador del Banco de España y actual presidente del Banco Internacional de Pagos, Pablo Hernández de Cos, y el exgobernador del banco central de Países Bajos Klaas Knot, se disputan la presidencia que dejará anticipadamente Christine Lagarde el próximo 7 de enero. EFE

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