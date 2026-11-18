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ESTADOS UNIDOS

- La tecnológica Nvidia celebra una reunión interna con sus empleados para abordar la nueva etapa que afronta tras la salida de Jensen Huang y explicar los próximos pasos de la dirección.

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- La sonda espacial Voyager 1, lanzada en 1977 por la NASA, alcanza este miércoles una distancia de un día luz respecto a la Tierra, unos 25.900 millones de kilómetros, un hito que la convierte en el primer objeto fabricado por el ser humano en llegar a esa distancia.

- El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, comparece ante un comité de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada ‘Amenazas mundiales a la seguridad nacional: 25 años después del 11-S’. (Foto) (Video)

- El Consejo de Seguridad de la ONU recibirá este miércoles un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los avances de las investigaciones de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Libia desde 2011.

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- Sotheby's subasta en Nueva York doce obras de la colección de los magnates argentinos Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta, entre ellos un Van Gogh y un Cézanne, con un precio total estimado de 450 millones de dólares. (Foto)

- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de octubre.

HAITÍ

- Un mes después de la desaparición de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), la crisis en Haití ha dado un giro por la llegada de más de 2.000 soldados de esa nación centroamericana, enviados por el presidente Nayib Bukele, que han intensificado la lucha contra las bandas armadas. (Texto) (Foto)

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MÉXICO

- La activista mexicana e hija de desaparecidos Alejandra Cartagena, explica a EFE su trabajo con el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para elaborar una guía que oriente a familiares acerca de los mecanismos de protección de sus derechos y reparación del daño por parte del Estado, ante la grave crisis en el país con más de 130.000 desaparecidos. (Foto) (Video)

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- La Unión Europea buscará ampliar sus exportaciones agroalimentarias a México con una misión comercial encabezada por el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, y una delegación de 120 representantes del sector, en el marco de las oportunidades que abre la modernización del acuerdo comercial bilateral. (Foto)

VENEZUELA

- Finaliza el proceso de presentación de candidaturas para la renovación completa del máximo tribunal de Venezuela, uno de los primeros acuerdos entre el chavismo y la oposición en el diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país suramericano.

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- El Colegio de Ingenieros de Venezuela da una rueda de prensa sobre cómo debe ser el reordenamiento urbano y la reconstrucción tras el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio que afectó sobre todo al estado de La Guaira.

COLOMBIA

- El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, visita este miércoles Colombia para entregar el primero de los aviones Lockheed C-130 Hercules que Washington va a ceder a Bogotá. Está previsto que Hegseth se reúna con su homólogo colombiano, Jorge Eduardo Mora.

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- Entrega del premio nacional de periodismo Simón Bolívar.

ARGENTINA

- La Justicia argentina emite sentencia por el asesinato de tres mujeres lesbianas, en un ataque en el que una cuarta resultó gravemente herida y que fue perpetrado en 2024 en Buenos Aires, donde se espera una condena histórica si se reconoce como crimen de odio por la orientación sexual de las víctimas. (Foto) (Video)

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- Mariana Enríquez presenta en Buenos Aires, su ciudad natal, su último libro ‘Conversación con la oscuridad'. Teorías, intuiciones y escritura del miedo’.

CHILE

- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el principal sindicato de Chile, convoca su primera marcha nacional contra el Gobierno de José Antonio Kast para protestar por los recortes y los bajos salarios. (Foto) (Video)

- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presenta su informe anual 'Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026: Desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones'.

- El Banco Central de Chile publica el producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre del año.

BRASIL

- La Defensoría Pública de Brasil y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzan el Atlas Étnicorracial de la Desigualdad no Brasil, publicación que reúne 192 mapas sobre las desigualdades entre poblaciones blancas, negras e indígenas.

- Toyota inaugura una fábrica en Brasil y lanza un nuevo modelo de automóvil en el país.

HONDURAS

- La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, inicia una visita de tres días a Honduras, donde se reunirá con autoridades económicas.

URUGUAY

- El Observatorio de Feminicidio Uruguay, de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH, presenta un informe sobre la relación entre feminicidio y crimen organizado en el país.

PANAMÁ

- Conferencia sobre cooperación triangular: experiencias, aprendizajes y oportunidades de futuro, en base a dos proyectos desarrollados entre Panamá, Cuba y España. (Foto) (Video)

DEPORTES

Uruguay.- Tras convertirse en una de las grandes decepciones de la última Copa del Mundo, la selección de Uruguay cerró su año con Diego Forlán como seleccionador interino y se prepara para un 2027 en el que deberá definir a su próximo director técnico.

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Uruguay.- Previa de la última fecha del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el jueves 19 y el lunes 23 de noviembre.

Estados Unidos.- Seguimiento a los partidos de la NBA.

América.- Serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado disputan en Barranquilla (Colombia) el Atlético Mineiro brasileño y el Boca Juniors argentino.

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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