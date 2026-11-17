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La Administración de Donald Trump ha decidido imponer restricciones al suministro de chips y servidores de inteligencia artificial (IA) a empresas chinas, en medio de las investigaciones sobre la exportación de semiconductores a raíz del presunto caso de espionaje que ha afectado a su ya ex consejero delegado Jensen Huang.

Una norma provisional emitida el lunes por el Departamento de Comercio exige que los operadores de centros de datos en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil obtengan una licencia del gobierno estadounidense antes de exportar chips avanzados de IA de Nvidia y otros fabricantes estadounidenses a clientes en esos países, según el documento publicado por la propia cartera.

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"La norma tiene por objeto garantizar que las restricciones vigentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puedan eludirse mediante acuerdos de computación remota en los que participen centros de datos situados en terceros países", reza el comunicado emitido por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Comercio, que asegura que ha sido "redactada por el Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional, y bajo sus directrices".

Con esta decisión, Washington, que se define como "líder mundial en tecnología informática avanzada y de superinteligencia", asegura perseguir "la adopción global de la tecnología estadounidense con fines comerciales legítimos, garantizando al mismo tiempo que las tecnologías sensibles no se utilicen de formas que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos".

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El borrador de la normativa ha sido publicado apenas unos días después de la dimisión de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, tras admitir haber mantenido una relación con Alice Huang, exejecutiva de la empresa Megaspeed International --con sede en Singapur-- señalada en Estados Unidos como posible espía china. Megaspeed ha estado bajo investigación en Estados Unidos por posibles infracciones de las normas de control de exportaciones, si bien la empresa ha negado haber cometido irregularidad alguna, mientras que Alice Huang se encuentra actualmente en China.

El Departamento de Comercio ha anunciado la medida justo cuando el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de la Administración inician un viaje a Asia con el fin de participar en una serie de cumbres regionales, en las que se abordará la cuestión de los controles estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

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