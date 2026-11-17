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Isaac J. Martín y Antonio Torres del Cerro

Antalya (Turquía), 17 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) protagonizó este martes el primer gran pulso negociador de la Cumbre del Clima en Antalya (COP31) al rechazar el primer borrador de la decisión final, conocido como la 'cover decision', que se presentó el lunes por la presidencia turco-australiana, un documento que se ha convertido, según Bruselas, en una "lista de la compra".

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En su primera rueda de prensa en la cumbre, el responsable comunitario del clima, Wopke Hoekstra, afirmó que es "bueno tener algo sobre la mesa un martes por la mañana", pero "al mismo tiempo, tenía muchas de las características de una lista de la compra".

Este documento preliminar, de 144 párrafos, ha recogido las propuestas de las partes en la convención como texto para trabajar con él, aunque el presidente de las negociaciones de la COP31, el australiano Chris Bowen, ya dijo que se trata de una "buena base" para las conversaciones de cara al fin de la COP, que está previsto para el viernes, aunque tradicionalmente se suele alargar un día más.

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"Si esta es una COP de implementación, el objetivo principal -ya hablemos de mitigación, adaptación, financiación o transición justa- es cumplir con lo que ya hemos acordado. Ese debería ser el enfoque", subrayó Hoekstra, en alusión a que no se deben "rehacer conversaciones" que ya se han tenido "el año pasado, hace dos o tres años".

La principal crítica está en la financiación, ya que tanto Hoekstra como Darragh O'Brien, el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda -país que ejerce la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2026- cerraron la puerta a aportar fondos adicionales en la ciudad turca.

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"No se trata de dinero nuevo y hemos sido muy claros al respecto", sentenció el ministro irlandés, al defender que la discusión debe centrarse exclusivamente en facilitar el acceso a los recursos ya comprometidos anteriormente.

Por un lado, en el borrador se señala que los incumplimientos de los países desarrollados antes de 2020 provocaron una caída en la financiación climática y un aumento de costos de adaptación, por lo que se crearía una mesa redonda ministerial anual a partir de 2027 para revisar las brechas de incumplimiento de los países desarrollados antes de ese año.

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También el documento expresa "seria preocupación" por las medidas comerciales restrictivas unilaterales relacionadas con el clima con efectos transfronterizos, y exige a los países desarrollados eliminarlas antes de finales de 2027, en referencia -aunque no lo menciona- al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), es decir, el arancel ambiental al carbono.

Uno de los pilares que la UE sí respalda es el compromiso impulsado por la presidencia para que la electricidad represente el 35 % de la energía final mundial en 2035 (35x35).

"Cuanto más, mejor; cuanto más rápido, mejor; cuanto más limpio, mejor", manifestó Hoekstra.

En una entrevista con EFE tras la rueda de prensa del comisario europeo, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, João Paulo Capobianco, reclamó a la UE liderazgo en la COP31 al tener "un peso enorme en las negociaciones".

"Lo que no podemos tener en la Convención (Marco de la ONU sobre el Cambio Climático) es falta de liderazgo. Ya bastan los negacionistas; ya basta la posición de Estados Unidos, que se retiró de la Convención por ser negacionista", declaró.

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En una jornada dedicada a los mares y océanos, uno de los ámbitos históricamente más olvidados de las conferencias climáticas, representantes de las islas del Pacífico alzaron la voz para advertir sobre la urgencia de mantener vivo el límite de 1,5 °C, al ser una de las zonas geográficas que más sufren el aumento del nivel del mar.

Tina Stege, enviada especial para el clima del Gobierno de la República de las Islas Marshall y también regional de Oceanía, aseveró a EFE que, aunque la ciencia demuestra que es posible regresar a ese umbral mediante recortes de emisiones y el abandono de los combustibles fósiles, sobrepasar ese límite ya está dejando secuelas irreversibles.

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Indicó que, con un calentamiento actual de 1,2 °C ya existen islas que han dejado de ser habitables, por lo que las negociaciones buscan asegurar financiamiento accesible para la adaptación y colocar a los océanos en el centro de toda acción climática.

Por su parte, Brianna Fruean, embajadora de Together for the Ocean y líder juvenil del Pacífico para la COP31, explicó a EFE que la lucha en la COP31 no se trata de encasillar a la juventud entre migrar o quedarse, sino de garantizar el derecho humano y la dignidad de poder elegir permanecer en la tierra de sus ancestros. EFE

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(foto) (vídeo) (informe a cámara) (audio)