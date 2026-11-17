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Manila, 17 nov (EFE).- La cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), región que destaca por su crecimiento económico y por tratar de mantenerse neutral entre China y EE. UU., concluyó este martes en Manila tras un medido acercamiento a Pekín, propuestas de seguridad energética y la llegada a última hora del presidente estadounidense, Donald Trump.

Filipinas hizo un gran despliegue de seguridad y engalanó las rutas desde el aeropuerto de Manila hasta la cercana bahía donde tuvo lugar la cumbre, celebrada desde el domingo y hasta hoy, y con la que el archipiélago despide su presidencia anual de la ASEAN (formada por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental).

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Los líderes del grupo -salvo el de Birmania, aislada desde el golpe de 2021- se reunieron con sus socios estos días (EE. UU., China, Japón, Corea del Sur, Australia e India), así como con los de países invitados (Canadá y Brasil), con las guerras de Irán y Ucrania, el conflicto birmano, el mar de China, la seguridad energética y la inteligencia artificial (IA) como temas clave.

Estos son los principales eventos que han tenido lugar en Manila, que pasa el testigo a Shenzhen (China) para el otro gran evento diplomático de la semana, la cumbre del Foro Económico de Asia-Pacífico (APEC).

Trump aterrizó en Manila cuando la cumbre estaba a punto de acabar y mientras miles de filipinos protestaban en su contra. Aun así, el líder de EE. UU., que tiene en Filipinas a su socio más antiguo de Asia, intentó apurar las horas y defendió un "Indopacífico libre" ante China, con lo que quiso persuadir a la región de que Washington sigue presente en la zona, pese a la sensación contraria de muchos países.

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El republicano mantuvo un encuentro con sus pares del Quad (formado por India, EE.UU., Australia y Japón para contrarrestar a Pekín en el Indopacífico), firmó un acuerdo comercial con Tailandia y presumió de sus acuerdos con los países de la ASEAN en una cumbre especial con la región, lo que extendió el final previsto de la cumbre.

El primer ministro chino, Li Qiang, buscó transmitir un mensaje claro: Pekín promueve el libre comercio pese a las restricciones (de EE. UU).

Aunque tampoco tenía el viento a su favor, en medio de disputas territoriales con Filipinas, Manila destacó que las negociaciones para un código de conducta en el mar de China Meridional están a punto de terminar. El acuerdo está a un "80-90%", dijo hoy el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en medio de un aparente acercamiento a Pekín, el mayor socio comercial de la ASEAN.

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Otro acercamiento a China fue el de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien habló brevemente con el ministro chino de Agricultura, Zhang Zhu, tras meses de profundas desavenencias con Pekín.

La crisis energética derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transcurre la mayor parte del combustible que llega a Asia -con Filipinas como el primero en declarar la emergencia energética-, estuvo muy presente en las discusiones.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, propuso este martes una iniciativa basada en la creación de reservas conjuntas de petróleo utilizando tanques inactivos del archipiélago japonés, mientras Filipinas anunció el primer cable submarino de la región para compartir energía entre Malasia y su país.

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Pese al "shock energético" y la incertidumbre geopolítica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró positivo con el bloque, y subrayó su potencial, con un crecimiento del 4,9 %, por encima del promedio mundial del 3,1 %.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, enfatizó en Manila las posibilidades del Sudeste Asiático e instó a alcanzar una mayor integración económica entre las naciones y a aprovechar el bum de la inteligencia artificial.

Con Tailandia y Malasia como los más proclives a un acercamiento con la aislada Birmania (Myanmar), la cumbre también sirvió como escenario para hacer balance de la relación del bloque con el país.

El grupo declaró su intención de “reconectar” de manera “calibrada” con Birmania, atendiendo a su evolución, cuando el conflicto continúa y más de 8.600 personas han muerto en manos de los militares desde el golpe, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos (AAPP).

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Invitados por el anfitrión, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el canadiense Mark Carney fueron puntuales en su visita al archipiélago, y pese a no quedarse hasta el final, no se fueron con las manos vacías, con varios acuerdos en cooperación y defensa con el bloque y alguno bilateral. EFE

(foto)(vídeo)