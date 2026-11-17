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México, 17 nov (EFE).- El español Pedro López aseguró este martes que si no consigue clasificar a la selección mexicana de fútbol femenino al Mundial de Brasil 2027 entonces no merece seguir como su seleccionador.

"Me siento obligado, si no lo consigo, simplemente no merecería seguir aquí. Me contrataron para clasificar a México a esta Copa del Mundo luego de dos eliminaciones. Si no clasificó a esta selección me sentiría como si contratas un fontanero en casa y te deja la misma avería", afirmó el estratega en conferencia de prensa.

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El próximo 28 de noviembre, en el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield (Texas, Estados Unidos), México se medirá a Haití en cuartos de final del campeonato de la Concacaf W, duelo que en caso de ganar le dará el pase a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

López, quien llegó al banco en octubre del 2022, buscará regresar al Tri a un Mundial, luego de más de una década de ausencia. La más reciente participación del seleccionado fue en Canadá 2015; no se clasificó a las ediciones de Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023.

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"Sé que hay cosas que no están en mi mano, pero debo hacer todo lo posible para cumplir con este compromiso", reiteró.

El seleccionador destacó la pasión con la que ha vivido su permanencia en el fútbol femenino en este país.

"Este proceso ha sido increíble, he tenido un gran apoyo de la Federación, con el seguimiento que tiene esta selección y una actitud de las jugadores emocionante; aquí la emoción es otro nivel, voy a España, veo ahí partidos y no me emocionan", detalló.

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Por su parte, Kenti Robles, capitana del equipo y exjugadora del Real Madrid y el Atlético de Madrid, destacó la unión, competencia y solidaridad que existe en esta selección.

"Lo que destaco de este grupo es que hemos conseguido ser una familia sin importar quién juega, todas damos el máximo, igual las que están en el banquillo que las que inician y eso lo nota la afición. Todas aportamos algo distinto, quizá yo soy la capitana, pero también está Rebeca, Alexia, todas aportamos un granito para hacer mejor a este equipo", afirmó la defensa del Pachuca de la liga local.

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Virtudes que la centrocampista Alexia Delgado replicó.

"En el equipo tenemos un balance apropiado, jóvenes que te aportan esa chispa, jugadoras que estamos a la mitad del camino y otras que te aportan esa experiencia que necesitas en estos procesos y esa mezcla es lo que nos va a dar un plus en esta eliminatoria", concluyó Delgado.

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También este día, la selección femenina otorgó un reconocimiento a Charlyn Corral, por obtener el Trofeo Gerd Müller como la 'Mejor Delantera del Año'; a Scarlett Camberos, por ser la primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro; y a Lizbeth Ovalle, quien ganó el Premio Marta de la FIFA 2025 al mejor gol del año en el fútbol femenino. EFE