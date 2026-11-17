Guardar

Riga, 17 nov (EFE).- El Parlamento letón o Saeima invistió este martes a Andris Kulbergs como primer ministro del país báltico al frente de una nueva coalición de centroderecha tras las elecciones del pasado 3 de octubre, con figuras del anterior Ejecutivo y profesionales independientes.

Un total de 57 diputados votaron a favor de investir Kulbergs, que ya gobernaba Letonia de forma interina desde mayo, mientras que 34 se pronunciaron en contra.

PUBLICIDAD

Formalmente, la coalición de centroderecha cuenta con los 41 escaños de la Lista Unida (AS) de Kulbergs y los 10 escaños de la nacionalista Alianza Nacional (NA), pero varios diputados de otros partidos votaron a favor del nuevo Gobierno también.

La sesión de investidura estuvo marcada por encendidos debates en los que la oposición criticó la presión para investir al nuevo Gobierno, sin apenas tiempo para evaluar a los ministros nominados por Kulbergs ni la declaración de gobierno presentada apenas una hora antes.

PUBLICIDAD

Tal y como ya había avanzado el nuevo primer ministro, Raivis Melnis, el coronel retirado que ya servía como ministro de Defensa, se mantendrá en el puesto, mientras que Jānis Dombrava, de NA, seguirá siendo ministro del Interior.

Nauris Puntulis, de NA, repetirá como ministro de Cultura, mientras que la presidenta del partido nacionalista, Ilze Indriksone, que era titular de Educación y Ciencia en el Gobierno saliente, será ahora ministra de Bienestar.

Girts Jaunzems, actualmente embajador en Uzbekistán, estará a cargo del Ministerio de Exteriores, en el que reemplazará a Baiba Braže, que tras la dimisión en mayo del Gobierno de la primera ministra Evika Siliņa había conservado el puesto.

Jaunzems fue compañero de clase de Kulbergs y ha pasado por las embajadas de Rusia, Italia y Grecia a lo largo de su larga carrera diplomática.

El economista jefe de Citadele Bank, Karlis Purgailis, se convertirá en ministro de Finanzas, mientras que el empresario Edgars Stelmahers, de AS, se ocupará de la cartera de Economía.

Su compañero de partido Viesturs Vitovskis será ministro de Justicia y Normunds Stanevics, miembro del consejo de dirección de la destilería Amber Beverage Goup, será el nuevo titular de Sanidad.

El diputado de AS y agricultor Edgars Putra asumirá la cartera de Agricultura; su compañero de filas Česlavs Batņa, exdirector de un colegio, la de Educación y Ciencia; y el exasesor legal de Kulbergs Krišs Lipšāns la de Transporte.

Lipšāns tendrá que enfrentarse a tareas como la reestructuración de la aerolínea nacional airBaltic o la conclusión de la conexión de ferrocarril Rail Baltica para unir los países bálticos a la red europea a través de Polonia.

La declaración de gobierno publicada poco antes de la votación reafirmó el compromiso de la nueva coalición de invertir por lo menos el 5 % del PIB en defensa y de implementar recortes presupuestarios y medidas de ahorro para impedir que siga aumentando la deuda pública.

PUBLICIDAD

Como nueva medida, se propuso crear un Fondo Letón de Desarrollo que emita hasta 2.000 millones de euros en bonos y recaudar hasta 4.000 millones de inversores privados. También se prevé eliminar del Ministerio de Clima y Energía y distribuir sus atribuciones entre otros ministerios.EFE