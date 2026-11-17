19/12/2024 El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en la capital de Rusia, Moscú. POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin Press Office/dpa

Guardar

El Kremlin ha manifestado este martes que considera "poco probable" que los países europeos puedan tener "una posición relevante" en las negociaciones de paz sobre Ucrania debido a su voluntad declarada de "infligir una derrota estratégica" a Moscú en el marco del conflicto, desatado a finales de febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Los líderes europeos suelen mostrarse bastante activos respecto a lo que está ocurriendo y buscan su lugar en este proceso", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha sostenido en declaraciones a la cadena de televisión rusa Canal 1 que "su postura es claramente ajena a la búsqueda de la paz".

PUBLICIDAD

"Lo que demuestran, por el contrario, es su persistente deseo, manifestado de todas las formas posibles, de infligir una derrota estratégica a Rusia y de ejercer una mayor presión sobre ella", ha subrayado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Con una postura así, es poco probable que puedan aspirar a ocupar una posición relevante", ha remachado.

El propio Peskov afirmó el lunes que las recientes declaraciones de la Unión Europea (UE) sobre las conversaciones en torno a Ucrania "sugieren una reticencia a contribuir al proceso de paz", si bien incidió en que Moscú espera "entender de boca de los europeos cómo su posición puede ayudar" en estos esfuerzos. Asimismo, argumentó que Rusia "no quiere una tregua temporal, si no una paz que dure muchos años y siglos".

PUBLICIDAD

Las palabras de Peskov llegan después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmara el domingo que Europa participará "activamente" en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia a través del formato 'E5 + UE' --integrado por representantes de las instituciones comunitarias junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia--, asegurando que mientras tanto mantendrán el "máximo apoyo" a Kiev y la "máxima presión" sobre Moscú.