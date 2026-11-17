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Viena, 17 nov (EFE).- El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, rechazó este martes las críticas contra la creación del planeado centro de deportación de migrantes irregulares que su Gobierno está negociando con cinco países de la UE.

"Es fácil para algunas organizaciones sólo criticar y no proponer ninguna alternativa", señaló el ministro ruandés al margen de una conferencia internacional de migración en Viena, citado por la agencia de noticias austríaca APA.

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Según Biruta, Ruanda propone una "solución" y tiene intención de integrar a los migrantes en su país, donde los refugiados tienen derecho de trabajar.

Por otra parte, en contra de lo que advierten los críticos, el ministro afirmó que en su país se respetan los derechos humanos.

"No estamos dispuestos a aceptar que se presente a un país que propone una solución como si no fuera el país adecuado para acoger a migrantes", agregó Biruta, siempre según APA.

Los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaron el lunes su intención de crear en la pequeña nación africana lo que denominan un "centro de retorno", a donde quieren expulsar a aquellos migrantes extracomunitarios que no tienen derecho a recibir asilo en la Unión Europea (UE).

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El anunció fue criticado por numerosas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y también por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expresó su "preocupación" al respecto.

En un comunicado, esta Oficina de la ONU destacó que la solución "no pasa por medidas aisladas, a menudo muy costosas, consistentes en buscar países lejanos que se ocupen de un aspecto de la gestión migratoria, ni por externalizar obligaciones en materia de derechos humanos".

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Por otra parte, Biruta reiteró hoy que los migrantes trasladados desde Europa a Ruanda no serán retenidos en campos.

Según explicó, "muchos de ellos decidirán regresar a sus países de origen (y) aquellos que opten por quedarse en Ruanda serán integrados (en el país)".

"Creemos que esto resolverá el problema de la migración ilegal, porque disuadirá a las personas de emprender peligrosos viajes hacia Europa", aseguró Biruta, siguiendo el argumento de los cinco países europeos que lanzaron esta iniciativa.

"En última instancia, también supondrá el fin de las redes criminales responsables de esta tragedia humana", añadió el ministro, en referencia a las mafias dedicadas al tráfico de personas.

El canciller federal austríaco, el conservador Christian Stocker, que presentó el lunes en Viena la iniciativa junto con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, habló de un "cambio de paradigma" en la política migratoria de la UE.

Mientras, la primera ministra danesa, por su parte, calificó el centro previsto como un "punto de inflexión" y destacó especialmente su efecto disuasorio. EFE